Doom: The Dark Ages стартовала с 86% положительных отзывов в Steam — идеальная игра для фанов «мясных» шутеров

15 мая Doom: The Dark Ages вышла на ПК и консолях — игроки встретили игру в основном положительно. Пользователи хвалят боевую систему, атмосферу и дизайн.

Новая часть от id Software переносит игроков в мрачный средневековый мир и предлагает кардинально новый подход к геймплею. Это официально приквел к Doom (2016) и Doom Eternal, но с новым шармом. Если раньше герой был ловким и подвижным, то теперь это «бронированный танк» с массивным арсеналом и боевым щитом. А еще разработчики добавили пушки, стреляющие черепами, а также оружие, которое выстреливает металлическими кольцами.

Игра имеет 22 уровня, а полное прохождение занимает до 20 часов. Кроме того, вражеские кибердемоны напоминают смесь Ктулху и апокалипсиса. Ко всему этому — масштабные разрушения и боевые сцены с титанами лицом к лицу. Если вы не играли или не видели игровые детали, то есть 30-минутный геймплей. Также можно ознакомиться с обзором ITC на Doom: The Dark Ages.

Вместе с релизом игроки отправились оставлять свои отзывы. Как результат: из 3 986 рецензий Steam (на момент написания новости) 86% из них были положительными. Игроки отмечают качественное изменение геймплейной формулы и атмосферы, но некоторые критикуют графику, цену и отсутствие украинской локализации.

«Графон, стиль, анимации, саунддизайн на высшем уровне. Невероятный драйв и брутальщина. Если вы любите «мясные шутаны», то обязательно поиграйте — вам понравится», — пишут в отзывах.

В другом добавляли, что измененная основа боя не ощущается менее драйвово: «Если Вы поклонник серии — разочарованным точно не останетесь». Игроки отмечают, что это все тот же Doom, а может даже еще лучше.

«Невероятно видеть, как ID Software выпустила 3 совершенно разные боевые системы для FPS за последнее десятилетие. Каждая игра отличается, но в то же время является определенно Doom. Немногие издатели рискуют на такой уровень», — добавили игроки.

Если вспомнить, то Doom 2016 просил вас бегать и стрелять, в Doom Eternal — вас прыгать и стрелять. А уже новенький Doom The Dark Ages заставляет вас стоять и сражаться с нашествием демонов.

«Представьте, что эти 3 игры — ваши дети. Они все разные, и вы любите их всех одинаково за их уникальные качества», — указывают пользователи.

Впрочем, есть и нарекания — некоторые жаловались на технические проблемы, завышенную цену и неожиданную смену темпа. Пользователь поделился, что у него не работал HDR (хотя экран поддерживает) и были жалобы на графику. Он запросил возврат средств и он их уже получил обратно.

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Несмотря на это, большинство игроков хвалит игру. Визуально The Dark Ages отказывается от научно-фантастических лабораторий и переносит игроков в каменные крепости с готическими башнями, руническими порталами и гигантскими мехами. Атмосфера — смесь Dark Souls, Diablo и Doom.

Doom: The Dark Ages уже можно приобрести на ПК (Steam), PlayStation 5 и Xbox Series X|S, а также бесплатно попробовать в Game Pass (Xbox и ПК) бесплатно попробовать в Game Pass (Xbox и ПК) или через PlayStation Plus Extra и Premium. Цена действительно «кусается» — ₴2 449 (обычное издание) и ₴3 499 (делюкс издание).