«Физическая» версия Doom: The Dark Ages содержит только вебинсталлятор, «счастливые» владельцы скачивают 85 ГБ

id Software продала цифровую версию Doom: The Dark Ages под «оберткой» физической — по сути на диске вебинсталлятор.

В сети разгорелся скандал, когда оказалось, что физические носители не содержат самой игры. На дисках для PlayStation 5 и Xbox Series X размещено лишь несколько мегабайт данных, а остальные — 85 ГБ — пользователям придется скачать через интернет. Многие игроки уже отменили свои предварительные заказы. Это стало известно благодаря пользователям X (Twitter), когда DoesItPlay1 опубликовал жалобу от фанатов:

«Количество людей, которые отменяют свои предварительные заказы или полностью пропускают Doom: The Dark Ages из-за неудачного физического релиза огромно. Мы всегда получаем такие комментарии в нашем «пузыре», но на этот раз они непропорциональны. Остается только надеяться, что @CoalitionGears внимательно следит за этим», — пишет DoesItPlay1.

В ответах на сообщение пользователи прямо заявляли, что отсутствие игры на диске стало решающим фактором для отказа от покупки. Потому что абсолютно логично ожидать, что на диске будет полная игра. Но id Software подсунула лишь ключ для активации и загрузку из сети.

The amount of people canceling their pre-orders or outright skipping #DoomTheDarkAges because of the botched physical release is huge. We always get these comments in our bubble, but this time it is disproportionate. One can only hope that @CoalitionGears is watching closely. — Does it play? (@DoesItPlay1) May 12, 2025

Такое решение не первое подобное в индустрии. Все чаще физические носители становятся формальностью, например, карточки Game-Key для Switch 2 также требуют полной загрузки. Что же ладно цифровизации не будет? Становится все более понятным, что приобретенная копия игры меньше и меньше (вплоть до нуля) будет собственностью покупателя. Если разработчик удалит из сети официальный файл для загрузки, то и ценность диска с вебинсталлятором равна нулю.

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Пока id Software не комментировала ситуацию, и неизвестно, будет ли ответ на критику. Несмотря на споры, первые отзывы о Doom: The Dark Ages в целом положительные. Новая часть рассказывает историю Убийцы Судьбы и знакомит с новыми типами оружия, такими как Щитовая Пила и Цепной Выстрел Разбойника. А также ведет игрока через демонические миры — например, Космическое Царство, вдохновленное произведениями Лавкрафта. Больше можно узнать в обзоре ITC на Doom: The Dark Ages.

Игра доступна на ПК (Steam), PlayStation 5 и Xbox Series X|S, а также бесплатно попробовать в Game Pass (Xbox и ПК) бесплатно попробовать в Game Pass (Xbox и ПК) или через PlayStation Plus Extra и Premium. Цена действительно «кусается» — ₴2 449 (обычное издание) и ₴3 499 (делюкс издание).

Источник: Game Rant