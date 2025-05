«Физическая» версия Doom: The Dark Ages содержит только вебинсталлятор, «счастливые» владельцы скачивают 85 ГБ

id Software продала цифровую версию Doom: The Dark Ages под «оберткой» физической — по сути на диске вебинсталлятор.

В сети разгорелся скандал, когда оказалось, что физические носители не содержат самой игры. На дисках для PlayStation 5 и Xbox Series X размещено лишь несколько мегабайт данных, а остальные — 85 ГБ — пользователям придется скачать через интернет. Многие игроки уже отменили свои предварительные заказы. Это стало известно благодаря пользователям X (Twitter), когда DoesItPlay1 опубликовал жалобу от фанатов:

В ответах на сообщение пользователи прямо заявляли, что отсутствие игры на диске стало решающим фактором для отказа от покупки. Потому что абсолютно логично ожидать, что на диске будет полная игра. Но id Software подсунула лишь ключ для активации и загрузку из сети.

The amount of people canceling their pre-orders or outright skipping #DoomTheDarkAges because of the botched physical release is huge. We always get these comments in our bubble, but this time it is disproportionate. One can only hope that @CoalitionGears is watching closely.

