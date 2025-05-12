Doom: The Dark Ages тяжело идет на PS5 и PS5 Pro, но стабильно работает на Xbox

Doom: The Dark Ages на PS5 имеет более низкую плавность, чем на Xbox Series S — обозреватели заметили падение FPS во время боев.

В новом техническом обзоре от Digital Foundry говорят, что Doom: The Dark Ages на базовой PS5 имеет менее стабильную частоту кадров, чем на Xbox Series S. И это несмотря на то, что PlayStation 5 считается более мощной консолью. Журналист Оливер из DF протестировал игру на PS5, PS5 Pro, Xbox Series X и Series S. Оказалось, что только Xbox Series X имеет стабильные 60 FPS. Обе версии PlayStation, включая обновленную Pro-модель, проседают в производительности во время тяжелых боевых сцен.

«PS5 регулярно снижает частоту кадров во время сложных столкновений. Наши две точки стресса на уровнях 2 и 6, а также во время некоторых менее сложных боев. Общая плавность кадров значительно ниже, чем в Series X, и на самом деле ощущается немного ниже, чем в Series S», — отметил Оливер.

Это не означает, что Xbox Series S объективно превосходит PS5. Как он говорит, речь лишь о субъективном ощущении плавности геймплея, которое оказалось лучше на менее мощной консоли от Microsoft. Это особенно странно, учитывая то, что Series S часто критикуют разработчики за более слабое железо и сложность оптимизации.

На Series X игра держит 60 FPS стабильно, а вот PS5 и PS5 Pro проседают в ключевых сценах, где на экране много эффектов или врагов. По сравнению с Series X и даже с Series S версия для PS5 воспринимается менее стабильной — как визуально, так и по управлению. Обзор не затрагивает подробно ПК-версию, но упоминает, что и там есть некоторые проблемы с производительностью. Однако именно разница между PS5 и Series S вызвала наибольшее обсуждение.

Doom: The Dark Ages выйдет через несколько дней, и похоже, что самый стабильный опыт сейчас — именно на Xbox Series X. На PS5 для стабильных 60 FPS, возможно, придется ждать обновлений или идти на компромиссы. Новинка id Software обещает стать одной из самых больших — 22 уровня и прохождение на 20 часов, кибердемоны-ктулху и масштабные разрушения.

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Кстати, как раз те самые обозреватели обнаружили, что Oblivion Remastered не вывозит даже PS5 Pro. Там проблемы с производительностью на всех платформах, а игра проседает уже через 15 минут геймплея. Кроме того, чтобы избежать проблемы надо перезагружать игру нон-стопом.

Источник: Tech4Gamers