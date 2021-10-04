Компанія Google презентувала результати дослідження Smart Shopper 2021, яке дає уявлення про поведінку українських споживачів за часів пандемії і про те, як змінилися купівельні звички і рішення щодо покупок під час COVID-19. Це дослідження є першим подібним опитуванням в Україні з початку пандемії.

Дослідження показало, що онлайн-покупки сьогодні є кращим способом покупок для українців — 73% опитаних відзначили, що з часу введення обмежень, пов’язаних з пандемією, вони стали частіше здійснювати покупки в Інтернеті. Більш того, споживачі заявляють, що вони мають намір зберегти таку поведінку і після COVID.

Основні тригери покупки розрізняються за категоріями: так, при покупці товарів споживчої електроніки користувачі найчастіше хочуть придбати щось нове, в категорії «Дім і сад» покупці в основному хочуть купити новий продукт на заміну вже наявного, а в категорії товарів «Мода» зростає обсяг спонтанних покупок. В цілому по всіх вертикалях частка онлайн-покупок виросла з 31% в 2019 році до 36% в 2021 (питання: «Де ви зробили останню покупку?»).

Дослідження показало, що частка онлайн-покупок зросла у всіх вікових категоріях, особливо серед Покоління Z (18-24) — до 43%, і українців віком від 45 до 54 років — також до 43%.

За даними опитування, Інтернет пошук залишається переважним способом пошуку інформації про товари перед покупкою для всіх категорій товарів. Так, 79% опитаних повідомили, що шукали інформацію онлайн перед здійсненням останньої покупки. Для пошуку інформації про товари споживчої електроніки використовували Інтернет 94% опитаних.

Пошукові системи мають найвищу релевантність для всіх вертикалей: 82% опитаних використовували їх для пошуку інформації перед покупкою споживчої електроніки, 77% — товарів для дому та саду і 55% — товарів категорії «Мода». Крім того спостерігається зростання частки соціальних мереж в пошуку інформації про товари.

Дослідження показало, що для українців зручність і ціна — основні причини, чому вони вважають за краще онлайн-покупки, в той же час зручність і можливість побачити товар живцем і випробувати його стали основними причинами для офлайн-покупок.

За даними Smart Shopper 2021, за період пандемії зросла частка мобільних покупок. Найбільше українці стали використовувати мобільні пристрої для покупки товарів споживчої електроніки (40%) і категорії «Мода» (46%).

Пошук з мобільних пристроїв також виріс в порівнянні з 2019 роком для всіх вертикалей — в 2021 році 73% українців використовували смартфон для пошуку інформації про товар.

В цілому дослідження показало, що частка офлайн-покупок продовжує скорочуватися, і роздрібним продавцям і брендам важливо зосередитися на правильній організації електронної комерції/омніканальності, щоб продовжувати залучати споживачів і після кризи. Дослідження підкреслило важливість онлайн-реклами та інтернет-маркетингу — покупці залишаються відкритими для реклами навіть під час кризи, а також зростаючу роль мобільних пристроїв в покупці товарів і пошуку інформації про них.

Дослідження проведено на замовлення компанії Google в червні 2021 року шляхом онлайн-опитування, вибірка — 1576 осіб. Опитування було проведено за допомогою програмного забезпечення Qualtrics та розміщено на панелях CINT, звітність через zweipunkt.

Джерело: Google Україна