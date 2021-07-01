Дослідження: Найпопулярніші напрямки літнього відпочинку українців за запитами Google





Глобальна пандемія продовжувала впливати на плани більшості людей у світі й у 2021 році. Водночас після декількох місяців застою через пандемію впевненість мандрівників у безпеці поїздок починає поступово відновлюватися — тенденції пошуку показують, що з поширенням вакцин інтерес до подорожей, схоже, зростає.

Люди хочуть подорожувати, оскільки вони відчувають себе більш впевнено, замовляючи поїздки, і все більше українців шукає в Google варіанти літнього відпочинку як всередині країни, так і за кордоном. Сервіс проаналізував пошукові запити українських користувачів зі словами «отпуск в/відпочинок в» за останні 3 місяці, щоби зрозуміти, які напрямки відпочинку цікавлять українців цього сезону.

У зв’язку з обмеженнями на міжнародні поїздки в Україні люди продовжували більше цікавитися відпочинком всередині країни. Цього року найпопулярнішими напрямками відпочинку в Україні стали Бердянськ, Залізний Порт та Коблеве. А повністю перша десятка за результатами пошуку в Google за останні 3 місяці така:

Бердянськ Залізний Порт Коблеве Затока Кирилівка Одеса Арабатська Стрілка Сєдове Скадовськ Щасливцеве

Сьогодні все більше країн відкривають свої кордони для українців, і відповідно зростає число запитів про відпочинок на закордонних курортах. Котрий рік поспіль найпопулярнішим серед українців напрямком відпочинку за кордоном залишається Туреччина. У цілому гаряча десятка зарубіжних напрямків відпочинку, на думку українських користувачів Google, виглядає так:

Туреччина Кіпр Албанія Болгарія Чорногорія Хорватія Греція Єгипет Грузія ОАЕ

Нагадуємо, перш ніж планувати свою відпустку, ознайомтеся з рекомендаціями органів охорони здоров’я та місцевої влади, дотримуйтесь заходів безпеки і профілактики.

Джерело: Google