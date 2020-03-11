Доступно.UA выпустила приложение TosMap — карту доступности украинских городов для людей с инвалидностью

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Общественная организация Доступно.UA создала мобильное приложение TosMap — карту доступности украинских городов для людей с инвалидностью. На приложение обратило внимание издание The Village.

Приложение облегчает поиск безбарьерных локаций для представителей маломобильных групп населения: инвалидов, родителей маленькими детьми и колясками. Оно уже доступно для загрузки на iOS и Android.

На данный момент TosMap работает в 18 городах Украины: Киев, Ужгород, Ровно, Белая Церковь, Павлоград, Хмельницкий, Кривой Рог, Одесса, Полтава, Винница, Каменское, Чернигов, Львов, Луцк, Каменец-Подольский, Черновцы, Запорожье, Черкассы, Ивано-Франковск, Харьков, Очаков, Кропивницкий. В перспективе планируют добавить еще шесть городов с более чем 400 локациями.

На карте можно найти инклюзивные и безбарьерные кафе, рестораны, госучреждения, ТРЦ и БЦ, банки, учебные заведения, музеи, аптеки и железнодорожные вокзалы — есть фильтр по типу локации.

Также в будущем пользователи TosMap смогут принять участие в развитии проекта и добавлять свои локации.

Источник: The Village