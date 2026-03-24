Новости Софт 24.03.2026 comment views icon

Microsoft заблокировала трюк по использованию NVMe для повышения производительности Windows 11

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новостей и статей

Microsoft заблокувала трюк з використання NVMe для підвищення продуктивності Windows 11

Microsoft заблокировала обходной путь через реестр, который позволял пользователям Windows 11 включать встроенную поддержку драйвера NVMe на своих ПК.


Это позволяло переносить функцию Windows Server 2025 на пользовательские ПК под управлением Windows 11 24H2 и 25H2. В предыдущих тестах демонстрировалось повышение производительности случайной записи на 85%. Сейчас 4 параметра реестра FeatureManagement, которые до недавнего времени активизировали собственный стек NVMe, больше не работают. 

Встроенный драйвер NVMe (nvmedisk.sys) заменяет устаревший путь доступа к хранилищу, который еще до появления SSD-накопителей NVMe маршрутизировал команды NVMe через уровень преобразования SCSI. Изначально Microsoft добавила этот драйвер в Windows Server 2025 в декабре прошлого года, заявив о повышении показателя IOPS на 80 % и снижении загрузки процессора на 45 % в условиях высокой нагрузки на операции ввода-вывода. Двоичный файл драйвера уже присутствовал в Windows 11, однако оставался отключенным по умолчанию.

Через несколько дней после анонса Server 2025 некоторые пользователи заметили, что изменение определенных ключей реестра заставляет Windows загружать встроенный драйвер NVMe. Результаты в тестах зависели от диска и процессора, однако наблюдался стабильный рост производительности в случайных операциях ввода-вывода.


Тестирование AS SSD, проведенное Neowin, также продемонстрировало значительное увеличение скорости записи, а серверные тесты FIO от StorageReview продемонстрировали рост скорости случайного чтения в 4K до 64,89%. 

Однако эта лазейка имела свои нюансы. Сторонние приложения для управления SSD, как Samsung Magician или Western Digital Dashboard, были несовместимы с новым драйвером. BitLocker мог выдавать запросы на восстановление после замены драйвера. 

Пользователи все же могут активизировать NVMe с помощью ViVeTool. Это стороннее приложение переключает скрытые функции Windows. Соответствующие идентификаторы функций — 60786016 и 48433719. Для этого необходима командная строка с правами администратора, а для активизации изменений необходима перезагрузка. Конечно, риски совместимости остаются, и пользователям, использующим BitLocker, следует временно отключить защиту перед тем, как пытаться внести изменения. 

Microsoft не называет, когда добавит встроенную поддержку NVMe для пользователей Windows 11 25H2 и 26H2.

Спецпроекты
Источник: Tom’s Hardware

Популярные новости

arrow left
arrow right
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить