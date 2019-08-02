Intel представила свои первые мобильные процессоры 10-го поколения (Ice Lake) на базе 10-нм техпроцесса





Формальный анонс новых мобильных процессоров Intel 10-го поколения семейства Ice Lake состоялся ещё пару месяцев назад во время проведения выставки Computex. Но лишь сейчас компания наконец поделилась подробными сведениями об этих новинках и готова вывести их на рынок.

Все устройства изготавливаются по нормам долгожданного 10-нанометрового технологического процесса и основаны на архитектуре Sunny Cove. Всего предлагается 11 новых чипов – от 2-ядерных Core i3 начального уровня до производительных 4-ядерных Core i7. В этот раз потребителей ожидает ещё большая путаница в характеристиках и названиях процессоров, так как в новых чипах предлагается сразу три различных графических решения. В результате, названия конкретных чипов получили дополнительные окончания, например, Core i7-1068G7.

Наиболее производительное графическое ядро Iris Plus, которое позволит запускать игры в разрешении Full HD на тонких и лёгких ноутбуках, достанется только самым производительным процессорам. Они будут иметь окончание G7, которое свидетельствует о наличии 64 вычислительных блоков в GPU. Для процессоров среднего уровня предусмотрена интегрированная графика Iris Plus с 48 вычислительными блоками. Таки чипы получили окончание G4 в названии модели. Наконец, самые доступные процессоры будут довольствоваться стандартным интегрированным графическим решением Intel UHD с 32 вычислительными блоками. Таки чипы будут маркироваться окончанием G1. И следует отметить, что даже одинаковые графические ядра могу отличаться в плане производительности за счёт различных рабочих частот.

Как обычно, Intel разбивает свое семейство процессоров для ноутбуков на Y-Series (предназначены для невероятно тонких и энерго эффективных ноутбуков), и U-Series (ориентированы на более мощные ультрапортативные системы). И чипы Y-Series становятся более производительными в этом поколении, они предлагают до 4 вычислительных ядер, до 8 потоков одновременно обрабатываемых инструкций и GPU вплоть до Iris Plus G7. Подробные технические характеристики всех новинок представлены в следующей таблице.

Несмотря на то, что максимальная частота для наиболее производительного из мобильных процессоров 10-го поколения составляет лишь 4,1 ГГц (против 4,6 ГГц у Core i7-8565U), новинки должны обеспечить прирост производительности по сравнению с предшественниками. Это достигается благодаря новой архитектуре Sunny Cove, которая позволяет чипу обрабатывать за один такт на 18% больше инструкций. Также на повышение быстродействия в повседневных задачах должно оказать влияние увеличение объёма кэш-памяти L1 и L2.

В скором времени производители ноутбуков представят собственные устройства на базе новых процессоров Intel 10-го поколения (Ice Lake).

Источник: Engadget