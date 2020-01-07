Мобильные процессоры Ryzen 4000, 64-ядерный CPU Ryzen Threadripper 3990X и видеокарта Radeon RX 5600 XT — главные анонсы AMD на CES 2020





В ночь с 6 на 7 января, на международной выставке потребительской электроники CES, проходящей сейчас в Лас-Вегасе, компания AMD провела специальное мероприятие, на котором представила россыпь новинок — долгожданные APU Ryzen Mobile 4000-й серии (семейство Renoir) для ноутбуков, экономичные мобильные процессоры Athlon Gold 3150U и Athlon Silver 3050U, монструозный 64-ядерный процессор AMD Ryzen Threadripper 3990X с поддержкой технологии SMT, графический адаптер Radeon RX 5600 XT на базе урезанного 7-нм GPU Navi 10, а также мобильные видеоадаптеры Radeon RX 5600M и Radeon RX 5700M. Мы собрали в одном материале все самые интересные анонсы, видео трансляции презентации вы найдете ниже.

А вот еще одно видео. В нем – сегодняшняя презентация AMD, ужатая до 10 минут.

APU Ryzen 4000-й серии

О том, какими будут новые мобильные процессоры Ryzen семейства Renoir, можно было узнать давно — так много было утечек информации. Тем не менее, теперь их наконец представили официально. Мобильные APU Ryzen 4000 последними перешли на 7-нм техпроцесс и процессорную архитектуру Zen 2, уже знакомую по десктопным и серверным CPU. При этом они также нарастили количество x86-ядер до 6–8 единиц, оснащаются более производительным встроенным графическим блоком Radeon Vega и контроллером высокоскоростной памяти LPDDR4X. Часть новинок относится к серии U-Series, часть — к H-Series. Модели U-серии характеризуются 15-ваттным теплопакетом и ориентированы на ультракомпактные ноутбуки, а модели с буквой «H» в названии с TDP 45 Вт рассчитаны на использование в игровых ноутбуках. Также в модельный ряд APU Ryzen 4000-й вошла специальная модель с буквами HS в названии, выделяющаяся пониженным TDP в 35 Вт — этот чип был создан специально под ноутбуки ASUS. Очевидно, что в будущем семейство может быть расширено новыми специальными модификациями тех или иных моделей под требования заказчиков. Что интересно, 8 ядер и 16 потоков доступно даже в 15-ваттном чипе.

Основные технические характеристики процессоров Ryzen 4000-й серии приведены в таблице ниже.

Процессор (U-Series) Кол-во ядер/потоков Частота номинальная/Boost, ГГц Кэш-память L2, МБ Кэш-память L3, МБ GPU, кол-во блоков/потовых процесоров Частота GPU, ГГц TDP, Вт AMD Ryzen 7 4800U 8/16 1,8-4,2 4 8 Radeon Vega 8/512 1,75 15 AMD Ryzen 7 4700U 8/8 2,0-4,1 4 8 Radeon Vega 7/448 1,6 15 AMD Ryzen 5 4600U 6/12 2,1-4,0 3 8 Radeon Vega 6/384 1,5 15 AMD Ryzen 5 4500U 6/6 2,3-4,0 3 8 Radeon Vega 6/384 1,5 15 AMD Ryzen 3 4300U 4/4 2,7-3,7 2 4 Radeon Vega 5/320 1,4 15

Процессор (H-Series) Кол-во ядер/потоков Частота номинальная/Boost, ГГц Кэш-память L2, МБ Кэш-память L3, МБ GPU, кол-во блоков/потовых процесоров Частота GPU, ГГц TDP, Вт AMD Ryzen 7 4800H 8/16 2,9-4,2 4 8 7/448 1,6 45 AMD Ryzen 7 4800HS 8/16 2,9-4,2 4 8 7/448 1,6 35 AMD Ryzen 5 4600H 6/12 3,0-4,0 3 8 6/384 1,5 45

Среди общих особенностей — частота шины Infinity Fabric была «отвязана» от частоты DRAM, они смогут поддерживать до 64 ГБ высокопроизводительной памяти LPDDR4X-4266 (более медленная DDR4-3200 также поддерживается). Прирост показателя инструкций за такт (IPC) по сравнению с предшественниками составляет 15%, производительность встроенной графики Radeon Vega в пересчете на один Compute Unit возросла на 59%. В целом же по соотношению производительности на ватт новые чипы в два раза лучше предшественников.

AMD также поделилась результатами собственных тестов чипов Ryzen Mobile в ряде синтетических бенчмарков. В них Ryzen 7 4800H (будет еще Ryzen 9 4900H) обходит настольный CPU Intel Core i7-9700K c TDP в 95 Вт. Но реальный уровень быстродействия новых чипов еще предстоит выяснить в ходе независимых тестов.

Первые ноутбуки на основе APU Ryzen 4000 поступят в продажу уже в первом квартале текущего года, а до конца этого года партнеры AMD должны выпустить минимум 100 разных устройств.

Athlon Gold 3150U и Athlon Silver 3050U

Частью новой линейки мобильных процессоров AMD стали бюджетные процессоры Athlon Gold 3150U и Athlon Silver 3050U, которые относятся к процессорам семейства Raven Ridge и представляются аналогами настольных CPU начального уровня Intel серий Pentium Gold и Silver для мобильного сегмента. При этом по техническим характеристикам 14-нм решения AMD в кое-чем превосходят конкурирующие чипы Intel (таблица ниже).

Процессор (H-Series) Кол-во ядер/потоков Частота номинальная/Boost, ГГц Кэш-память L3, МБ GPU, кол-во блоков/потовых процесоров Частота GPU, ГГц TDP, Вт AMD Athlon Silver 3050U 2/2 2,3-3,2 4 Radeon Vega 2/128 1,1 15 Intel Pentium Silver N5030 4/4 1,1-3,1 4 Intel UHD 605 0,2-0,75 6 AMD Athlon Gold 3150U 2/4 2,6-3,3 4 Radeon Vega 3/192 1 15 Intel Pentium Gold 6405U 2/4 2,4 2 Intel UHD 0,3-0,95 15

В будущем их можно будет встретить в хромбуках и прочих бюджетных компактных ПК.

Ryzen Threadripper 3990X

О монструозном 64-ядерном флагмане высокопроизводительной платформы Socket sTRX4 мы узнали задолго до официального релиза процессоров AMD Ryzen Threadripper 3-го поколения (Castle Peak). И вот сейчас, как и ожидалось, эта модель флагман HEDT-платформы «красных» был представлен официально.

Threadripper 3990X использует многокристальную компоновку, унаследованную от серверных «родственников» EPYC 2-го поколения. На одной подложке находятся восемь вычислительных модулей с процессорными ядрами Zen 2 (по восемь в каждом) и более крупный 12-нм кристалл интерфейсов ввода-вывода.

Этот монстр оперирует 64 ядрами Zen 2 с поддержкой SMT, имеет 256 МБ кэша третьего уровня, четырехканальный контроллер памяти DDR4 и 64 линии интерфейса PCI Express 4.0. Его рабочие частоты составляют от 2,9 до 4,3 ГГц в динамическом разгоне, а тепловой пакет заявлен на уровне 280 Вт, как и у остальных представителей семейства.

Приобрести процессор Ryzen Threadripper 3990X можно будет с 7 февраля. Рекомендованная цена — $3990. То есть, да, цена процессора полностью соответствует номеру его модели.

Новые видеокарты — настольная Radeon RX 5600 XT, а также мобильные Radeon RX 5600M и Radeon RX 5700M

Графический ускоритель Radeon RX 5600 XT — очередное пополнение модельного ряда игровых видеокарт Radeon RX 5000-й серии на базе 7-нм GPU Navi. В ассортименте производителя новинка займет место между недавно представленной бюджетной моделью AMD Radeon RX 5500 XT и среднеуровневой Radeon RX 5700, выступив прямым конкурентом серии GeForce GTX 1660, которая сейчас правит балом в ценовом сегменте до $300.

Итак, Radeon RX 5600 XT, позиционируемая производителей в качестве видеокарты для «ультимативного гейминга при разрешении 1080p», построена на базе урезанного 7-нм ядра Navi 10. В конфигурацию GPU входит 36 вычислительных блоков или 2304 потоковых процессоров RDNA, 144 текстурных блока (TMU) и 64 блока растеризации (ROP), как и у Radeon RX 5700. Отличается же Radeon RX 5600 XT урезанной до 192 разрядов шиной памяти и, следовательно, более узкой полосой пропускания видеопамяти, а также более скромными частотами.

Видеобуфер Radeon RX 5600 XT шестью гигабайтами памяти GDDR6 с эффективной скоростью 12 ГГц, а пропускная способность подсистемы памяти — 288 Гбайт/с (против 448 Гбайт/с у Radeon RX 5700). Частотная формула GPU имеет вид 1130/1560 МГц (Game/Boost Clock), а сырая вычислительная мощность составляет 7,19 терафлопс (против 7,95 терафлопс у Radeon RX 5700). Для подачи дополнительного питания предусмотрен один восьмиконтактный разъем, а номинальный TDP заявлен на уровне 150 Вт.

В продажу Radeon RX 5600 XT в версиях от AIB-партнеров AMD поступит с 21 января, ее рекомендованная цена — $279.

Одновременно с настольной Radeon RX 5600 XT компания AMD также представила мобильные видеокарты Radeon RX 5600M и Radeon RX 5700M для игровых ноутбуков. Подробных технических характеристик мобильных Radeon RX 5600M и Radeon RX 5700M не раскрыли, отметив лишь, что их производительность почти идентична настольным собратьям. Видимо, по аналогии с парой Radeon RX 5500M и Radeon RX 5500, разница здесь будет в более низких частотах для мобильных аналогов. То есть, старшая Radeon RX 5700M получит 2560 потоковых процессоров, а в младшая Radeon RX 5600M — 2304. Исходя из этого, новинки будут прямыми конкурентами NVIDIA GeForce RTX 2070 и 2060.

Ноутбуки с видеокартами Radeon RX 5600M и Radeon RX 5700M выйдут в первой половине 2020 года. Одним из первых таких ноутбуков станет Dell G5 SE с видеокартой Radeon RX 5600M.