Intel анонсировала мобильные процессоры 10-го поколения (Comet Lake) на базе 14-нм техпроцесса

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В модельном ряду процессоров Intel образовалась некоторая путаница. В начале этого месяца была анонсирована линейка мобильных чипов 10-го поколения на базе 10-нм техпроцесса (Ice Lake). А сегодня компания вывела на рынок уже другое семейство мобильных процессоров, которые тоже относятся к 10-му поколению, но изготавливаются по нормам очередной раз улучшенной 14-нм технологии (Comet Lake).

Новые чипы предназначены для применения в мобильных устройствах, требующих более высокую производительность и работающих с многопоточными нагрузками. Как отмечает Intel, процессоры Comet Lake обеспечивают двузначный прирост производительности по сравнению с предшественниками – до 16% для общей производительности и до 41% для многозадачности в Microsoft Office 365.

При этом линейка включает в себя первый 6-ядерный процессор Intel серии U, предлагает повышенные рабочие частоты, более быстрые интерфейсы памяти и стандарты связи Intel Wi-Fi 6 (Gig+) и Thunderbolt 3.

В целом, новые мобильные процессоры Intel 10-го поколения (Comet Lake) имеют следующие отличия:

до 6 вычислительных ядер и поддержка до 12 потоков инструкций;

максимальная частота до 4,9 ГГц;

частота GPU до 1,15 ГГц;

до 12 МБ кэш-памяти Intel Smart Cache;

TDP до 25 Вт (U-series) для максимальной производительности;

TDP до 4,5 Вт (Y-series) для 4-ядерных чипов для создания безвентиляторных систем;

поддержка памяти LPDDR4x, LPDDR3, DDR4 до 2666 МТ/с.

Подробные технические характеристики отдельных чипов представлены в следующей таблице.

Готовые ноутбуки и системы 2-в-1 от различных производителей поступят на рынок накануне сезона предпраздничных продаж в конце нынешнего года. Потребителям будет доступно около 90 различных моделей.

Источник: techpowerup