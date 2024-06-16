Dragon Age: The Veilguard похожа на Mass Effect и Final Fantasy, но является в большей степени RPG — создатели игры

На вопрос, будет ли Dragon Age: The Veilguard с открытым миром, директор игры Корин Буше ответила: «Мы вернулись к тому, что, по нашему мнению, обеспечивает лучшее, наиболее управляемое и насыщенное повествование». Буше характеризует новую Dragon Age как построенную на миссиях — но игроки смогут возвращаться и снова посещать территории. «Вы можете возвращаться назад, чтобы разгадывать тайны». Креативный директор The Veilguard Джон Эплер добавил, что что что-либо, кроме квестов ручной работы, будет плохой услугой для игры.

«Мы потратили много времени, прислушиваясь к тому, что все говорили. Конечно, есть несколько разные вкусы, но вы не будете вынуждены собирать обломки во Внутренних землях. Все построено с определенным намерением», — говорит Буше.

Мир Dragon Age: Inquisition можно считать открытым, однако он наполнен изнурительными и неинтересными квестами по образцу «собери несколько десятков обломков» и поиском ресурсов. Также большие локации были пустыми и безлюдными. Похоже, BioWare решила отказаться от подобного после жалоб игроков.

Также Корин Буше сравнивает Dragon Age: The Veilguard с другой игровой серией BioWare, Mass Effect. Она называет новую Dragon Age «невероятно глубокой», в противовес космической франшизе. Некоторые обозреватели заметили сходство геймплея The Veilguard и Mass Effect, однако фентезийная игра будет в большей степени RPG.

«Я на самом деле рассматриваю Mass Effect как ARPG. Большой боевик, второстепенная ролевая игра. Мы почти полная противоположность этому».

Буше рассказала, что такие игры, как Final Fantasy 10 Sphere Grid и Final Fantasy 12 License Board «значительно повлияли» на Dragon Age: The Veilguard. В частности, это отразилось на дереве навыков персонажа. Некоторые обозреватели называют редактор персонажа четвертой Dragon Age лучшим в серии.

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Источники: PC Gamer, GamesRadar