Драйверы Intel Graphics теперь можно устанавливать поверх OEM-драйверов без потери функций





Компания Intel выпустила новую версию драйверов Intel Graphics DCH 26.20.100.8141. Как обычно, драйверы вносят некоторые улучшения для определенных игр, но есть и другие улучшения, которые порадуют владельцев ноутбуков.

Часто при установке графических драйверов от Intel или других компаний возникает уведомление, что предоставляемые драйверы являются общими и могут не поддерживать некоторые специфические функции, реализованные конечными производителями компьютеров. Потому вместо общих драйверов от производителей графических решений рекомендуется устанавливать драйверы от OEM-производителей. Особенно часто такая ситуация может встречаться на ноутбуках. Но проблема заключается в том, что производители ноутбуков не торопятся выпускать драйверы. После получения общих драйверов от Intel они адаптируют их под свои устройства, и лишь после этого предоставляют специфические версии пользователям. Процесс адаптации требует некоторого времени. Более того, со временем производители и вовсе прекращают поддержку старых моделей ноутбуков.

Вместе с выходом драйверов Intel Graphics DCH 26.20.100.8141 чипмейкер внедряет новый механизм обновления. Он предусматривает установку общих драйверов Intel без потери специфических функций от производителей компьютеров, предоставляемых OEM-драйверами.

Это позволяет пользователям получать новые функции и улучшения, добавляемые в каждый новый драйвер Intel, не теряя при этом своих привязанных к аппаратной конфигурации функций. Вместе с тем, OEM-производители могут продолжить распространение специфических драйверов через Центр обновления Windows. Однако для этого требуется, чтобы устройство поставлялось с DCH-драйверами, и пользователи устанавливали новые DCH-драйверы.

Помимо этого существенного изменения в графических драйверах Intel Graphics DCH 26.20.100.8141 реализованы и некоторые другие улучшения как для конечных пользователей, так и для разработчиков. Первую группу порадует повышение стабильности и производительности в некоторых играх, а для разработчиков добавлена поддержка oneAPI Level Zero Specification. Вместе с тем, исправлены некоторые ошибки.

Загрузить новую версию графических драйверов Intel Graphics DCH 26.20.100.8141 можно с официального сайта компании по следующему адресу.

Источник: neowin