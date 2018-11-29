DriveSavers обещает за $3900 восстановить доступ к любому смартфону, включая iPhone, но только если ваши намерения чисты

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Компания DriveSavers, известная своими услугами по восстановлению данных, заявила, что запускает сервис по разблокировке мобильных устройств. Другими словами, она может взломать защищённый iPhone, который невозможно разблокировать без пароля или биометрических данных его владельца. Даже американским спецслужбам в своё время пришлось заплатить третьим лицам почти $1 млн, чтобы получить доступ к iPhone 5C, принадлежащему убитому стрелку из Сан-Бернардино.

На сайте DriveSavers сказано, что это первый в своем роде сервис исключительно для потребителей. Пользователи могут воспользоваться предложением в случае, если их устройство заблокировано из-за слишком большого числа неудачных попыток входа, а также, если им необходим доступ к информации, хранящейся на смартфоне умершего члена семьи. Стоимость услуги составляет $3900. Компания гарантирует, что вернёт устройство разблокированным, но перед этим может запросить определённые документы.

«В зависимости от ситуации, мы можем запросить свидетельство о смерти, завещание, судебные или юридические документы. В случае смерти мы проверяем, кто является исполнителем завещания посредством личной встречи или на основании предоставленных документов», – говорится в электронном письме ресурсу The Verge.

Самое забавное, что данная услуга недоступна правоохранительным органам или представителям спецслужб. Схитрить не получится, отдел обслуживания клиентов DriveSavers внимательно изучает каждую заявку и отслеживает любые расхождения, прежде чем предоставить какие-либо данные.

Остаётся неясным, каким образом DriveSavers получает доступ к заблокированным iPhone. Возможно, компания использует что-то вроде GrayKey или располагает своим уникальным инструментом.

Источник: TNW