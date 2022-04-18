DuckDuckGo начал активно удалять пиратский контент из поисковой выдачи

Поисковая система DuckDuckGo, ориентированная на повышенную конфиденциальность пользователей, перестала выводить в результатах пиратские сайты. Из выдачи исчезли крупнейшие торренты The Pirate Bay, 1337x и Fmovies, а также сайты потокового вещания и клонирования потоков, такие как Flixtor и 2conv.

Некоторые пиратские ресурсы все же появляются в поисковой выдаче, например, RarBG, но их стало намного меньше.

Под запрет попали и вполне легальные ресурсы. Например, сайт инструмента для загрузки видео YouTube-dl также отсутствует в выдаче, хотя GitHub не считает его пиратским.

DuckDuckGo периодические удаляет из поиска сайты, нарушающие авторские права, что позволяет защитить поисковик от исков правообладателей. Google и Bing также занижают результаты, связанные с пиратством.

Поисковая система ранее понизила в выдаче сайты с российской пропагандой.