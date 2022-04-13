DuckDuckGo запустил бета-версию собственного защищенного браузера для Mac, на очереди Windows

Поисковик DuckDuckGo, который сосредоточен на безопасности пользователей, объявил о бета-тесте собственного браузера для компьютеров. Сначала он будет доступен на Mac, а в ближайшем будущем появится и на Windows. Ранее DuckDuckGo выпускал браузеры только для мобильных устройств.

В своем продукте DuckDuckGo использует собственную поисковую систему, а функция Smarter Encryption гарантирует выдачи сайтов с поддержкой HTTPS. Дополнительно в браузере есть блокировщик трекеров еще до загрузки с сайтов, защита электронной почты и кнопка Fire Button для закрытия всех вкладки и уничтожения данных браузера одним щелчком мыши.

Вся история, закладки и пароли, а также собранные во время серфинга данные, по умолчанию хранятся только в системе пользователя. Тем не менее, можно импортировать закладки и пароли из других браузеров и менеджеров паролей.

Пользователи смогут очистить сохраненные данные с определенных веб-сайтов и вернуться к недавно просмотренным страницам. Браузер DuckDuckGo также избавит от раздражающих всплывающих окон с согласием на использование файлов cookie. На некоторых сайтах он даже очистит их, автоматически отклонив отслеживающие cookie. Такая функция уже доступна примерно для половины всех веб-сайтов. Разработчики сообщают, что в период бета-тестирования эта цифра будет расти.

Поисковик не будет использовать движок Chromium для браузера под Mac. Вместо него будет использоваться рендеринг WebKit, что и браузер Safari. Сейчас версия для Mac доступна только по инвайтам, а для получения приглашения нужно зарегистрироваться, загрузить мобильное приложение DuckDuckGo или обновить его до последней версии. В меню «Дополнительно от DuckDuckGo» в настройках выбрать DuckDuckGo для рабочего стола и нажать «Присоединиться к частному списку ожидания». Если повезет, пользователи получат уведомление с кодом приглашения и ссылкой для подключения браузера на Mac.

С началом полномасштабной войны поисковая система DuckDuckGo выпустила обновление для снижения позиций российских сайтов с дезинформацией про Украину.