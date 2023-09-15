Дуров анонсировал интеграцию TON Wallet в Telegram и похвастался, что анонимные номера подорожали в 27 раз (!) за 9 месяцев

Павел Дуров поделился подробностями о криптокошельке на базе TON для всех пользователей Telegram. Сделал это постом в своем аккаунте.

Много лет назад мы создали TON — масштабируемую и быструю технологию блокчейн. TON был разработан для обслуживания сотен миллионов пользователей социальных сетей. С 2020 года технология TON поддерживается и совершенствуется сообществом разработчиков с открытым исходным кодом.

В прошлом году мы предоставили нашим пользователям возможность покупать и продавать имена пользователей и идентификаторы Telegram на Fragment — аукционной платформе на базе TON. Это был феноменальный успех. Telegram продал на аукционах цифровых активов на 120 миллионов долларов, а первые покупатели некоторых цифровых активов, связанных с Telegram, таких как анонимные номера в Telegram, увидели 27-кратный (!) рост стоимости всего за 9 месяцев.

Этот успех показал потенциал Web 3.0 в Telegram. Впервые в истории пользователи получили возможность напрямую владеть своими идентификаторами в социальных сетях. Теперь мы хотим глубже интегрировать блокчейн-технологии в Telegram. Для этого мы работали с людьми из сообщества TON, чтобы добавить их кошелек TON Wallet в Telegram в виде мини-приложения.

Начиная с ноября этого года, TON Wallet будет включен в меню настроек и вложений для всех пользователей за пределами США и некоторых других стран (если вы добавили @wallet и используете последнюю версию Telegram, вы уже можете увидеть опцию кошелька в меню). Этот шаг позволит разработчикам включить сотни новых ценных функций — подобных тем, что были впервые реализованы в Fragment. TON Wallet, стороннее мини-приложение внутри Telegram, откроет сотням миллионов пользователей Telegram совершенно новое измерение Web 3.0.