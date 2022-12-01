Суд Делі примусив Telegram розкрити особисті дані користувачів, звинувачених у порушенні авторських прав

Telegram оприлюднив імена, номери телефонів та IP-адреси адміністраторів каналів, звинувачених у порушенні авторських прав згідно з ухвалою суду в Індії.

Високий суд Делі змусив оператора популярного застосунку для обміну повідомленнями Telegram розкрити дані користувачів, після того, як на компанію подали до суду за те, що вона не зробила достатньо для запобігання несанкціонованому розповсюдженню матеріалів на платформі.

Викладачка Ніту Сінгх заявила, що декілька каналів Telegram перепродували її навчальні матеріали за зниженими цінами без дозволу.

Раніше індійський суд зобов’язав Telegram дотримуватися законів Індії та ділитись подробицями про керівників таких каналів. Telegram безрезультатно стверджував, що розкриття інформації про користувачів порушить політику конфіденційності та закони Сінгапуру, де розташовані його фізичні сервери для зберігання даних користувачів. У відповідь індійський суд заявив, що через таке рішення, власники авторських прав можуть залишитися “повністю беззахисними проти фактичних порушників”.

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Минулого тижня суддя Пратіба Сінгх сказав, що Telegram виконав попередню ухвалу і надав необхідну інформацію.

“Копію зазначених даних надати адвокату позивача із чіткою вказівкою, що ні позивачі, ні їхні адвокати не повинні розголошувати зазначені дані будь-якій третій стороні, за винятком цілей цього провадження. З цією метою дозволено розголошувати інформацію державним органам/поліції”, – постановив суд.

Прессекретар Telegram відмовився прокоментувати, чи дійсно оператор поділився особистими даними.

“Telegram зберігає дуже обмежені дані про своїх користувачів або взагалі їх не зберігає. У більшості випадків ми навіть не можемо отримати доступ до будь-яких даних користувача без спеціальних точок входу. Отже, ми не можемо підтвердити, що в цьому випадку було передано будь-які особисті дані”, — сказав речник Telegram Ремі Вон.

Індія є одним із найбільших ринків для Telegram, який загалом зібрав майже 150 мільйонів користувачів у Південній Азії. Telegram набув популярності серед деяких користувачів частково через наявність піратського контенту — на платформі й досі є чимало каналів іноді з десятками тисяч користувачів, де поширюються фільми та телешоу.

Telegram не вперше піддається критиці через політику конфіденційності. Раніше заявляли, що застосунок дозволяє екстремістським групам спілкуватися та збільшувати свою чисельність. Також в Бразилії суд зобов’язав Apple і Google видалити Telegram зі своїх магазинів програм через те, що він використовувався для поширення дезінформації. (Остання заборона була знята через три дні після того, як запити на видалення були реалізовані.)

Раніше Telegram запустив можливість купувати та продавати короткі імена персональних акаунтів, каналів і груп. Право власності на імена буде зафіксовано у блокчейні за допомогою гаманця TON.

Джерело: Techcrunch