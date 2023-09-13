Новости Крипто 13.09.2023 в 16:36

Telegram интегрирует криптокошелек на базе TON всем своим 800 млн пользователям с ноября

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Юрій Орос

Автор новин

Telegram интегрирует криптовалютный кошелек на базе The Open Network для своих более 800 миллионов активных пользователей. Кошелек под названием TON Space, будет глобально доступен через настройки Telegram, начиная с ноября 2023 года.

С сегодняшнего дня TON Space становится доступен для пользователей Telegram Wallet, повідомляє The Block. Telegram Wallet — это чат-бот, который позволял делать криптовалютные платежи Bitcoin и Toncoin прямо в мессенджере. Уже с ноября эту возможность получат почти все пользователи Telegram, кроме США и некоторых других рынков, где не удалось договориться с регуляторами.

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Кошелек TON Space теперь будет служить новым инфраструктурным уровнем экосистемы TON. В рамках запуска, Telegram также предоставит приоритетный доступ проектам и партнерам TON к своей глобальной рекламной платформе Telegram Ads.

Миссия Telegram всегда заключалась в обеспечении свободы слова. Мы считаем, что пользователи имеют право владеть своей идентичностью и активами. С TON Space у пользователей появилась технология, чтобы сделать это удобным.

— Джон Хайман, главный инвестиционный директор Telegram.

Он добавил, что благодаря этому партнерству стала возможна передача права цифровой собственности в руки всей пользовательской базы. В то же время проектам TON предоставят инструменты для охвата аудитории «в рамках крупнейшего партнерства Web3/Web2, которое когда-либо существовало».

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