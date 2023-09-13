Telegram интегрирует криптокошелек на базе TON всем своим 800 млн пользователям с ноября

Telegram интегрирует криптовалютный кошелек на базе The Open Network для своих более 800 миллионов активных пользователей. Кошелек под названием TON Space, будет глобально доступен через настройки Telegram, начиная с ноября 2023 года.

С сегодняшнего дня TON Space становится доступен для пользователей Telegram Wallet, повідомляє The Block. Telegram Wallet — это чат-бот, который позволял делать криптовалютные платежи Bitcoin и Toncoin прямо в мессенджере. Уже с ноября эту возможность получат почти все пользователи Telegram, кроме США и некоторых других рынков, где не удалось договориться с регуляторами.

Кошелек TON Space теперь будет служить новым инфраструктурным уровнем экосистемы TON. В рамках запуска, Telegram также предоставит приоритетный доступ проектам и партнерам TON к своей глобальной рекламной платформе Telegram Ads.

Миссия Telegram всегда заключалась в обеспечении свободы слова. Мы считаем, что пользователи имеют право владеть своей идентичностью и активами. С TON Space у пользователей появилась технология, чтобы сделать это удобным. — Джон Хайман, главный инвестиционный директор Telegram.

Он добавил, что благодаря этому партнерству стала возможна передача права цифровой собственности в руки всей пользовательской базы. В то же время проектам TON предоставят инструменты для охвата аудитории «в рамках крупнейшего партнерства Web3/Web2, которое когда-либо существовало».