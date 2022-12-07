Telegram получил крупное функциональное обновление — регистрация без SIM-карты, автоудаление для всех чатов, темы внутри чатов 2.0

Разработчики Telegram представили очередное крупное функциональное обновление, в частности, появилась возможность использовать мессенджер даже без номера телефона и устанавливать глобальный таймер для автоматического удаления сообщений во всех чатах.

Регистрация без SIM-карты

Главное нововведение — регистрация без SIM-карты. В этом случае для входа используются анонимные номера, доступные на фирменной блокчейн-платформе Fragment. В Telegram без лишней скромности рассказывают о «новой эре конфиденциальности», но еще предстоит узнать, насколько хорошо команда продумала эффективную защиту от злоупотреблений. Потенциально это настоящая находка для мошенников и спамеров на платформе, которая остается едва ли не главным каналом потребления новостей в Украине. Кроме того, на днях сообщалось, что Telegram, по требованию суда в Индии, раскрыл личные данные пользователей, обвиненных в нарушении авторских прав — здесь важно понимать, что в современном интернете нет никакой полной приватности и конфиденциальности.

Таймер глобального автоудаления

Самоуничтожение сообщений без следов (опять-таки ничто не исчезает из интернета бесследно) появилось в Telegram еще в 2013 году, а сейчас разработчики в рамках расширения контроля персональных данных и историей сообщений добавили глобальный таймер автоудаления для автоматической очистки всех новых чатов.

Курс EXCEL ДЛЯ БІЗНЕСУ Опануйте Excel усього за 1,5 місяця і підвищуйте ефективність бізнес-процесів у себе в компанії. РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Расширить настройки автоудаления на любой из чатов можно из нового меню в Настройках > Конфиденциальность и безопасность > Удаление по таймеру. Кроме того, эта настройка будет автоматически применяться ко всем новым чатам с пользователями и всем новым группам. Настройка автоудаления стала проще в небольших частных группах, теперь таймер может включить любой участник, имеющий разрешение на изменение названия и фото группы.

Темы 2.0

Ноябрьское обновление Telegram добавило темы внутри чатом для организации обсуждений в больших группах, а теперь функция, которая является переосмыслением некогда популярных интернет-форумов, обновилась до версии 2.0 — теперь она доступна для групп от 100 и более участников. Для удобства чаты с темами открываются в режиме двух колонок, что обеспечивает быстрый доступ к чатам. Чтобы перейти к последней ветви прямо из списка чатов, нужно коснуться новой кнопки с последним сообщением.

В группы добавлена тема «Общие вопросы». В ней хранится история сообщений до перехода группы в режим тем; сюда же приходят все сервисные сообщения. Эта тема доступна всем участникам — на случай если они захотят просмотреть более ранние сообщения, — но администраторы могут переименовать её или скрыть из основного списка.

Чтобы было легче ориентироваться в списке, разработчики ввели цветную маркировку — счетчики непрочитанных сообщений в темах, которые ранее просматривались, сделаны более яркими, а тех, куда еще не заглядывали, — более светлыми и незаметными.

Еще одна возможность для ценителей организованности и порядка: группы теперь могут иметь до 5 закрепленных тем, а каждая из тем — неограниченное количество прикрепленных сообщений.

Только администраторы групп могут включить функцию ветвей в настройках группы, а также контролировать, кому разрешено создавать и управлять ветвями в разрешениях.

Другие улучшения

Среди других улучшений:

новый агрессивный режим автоматической фильтрации спама на алгоритмах собственной разработки Telegram для групп с 200+ участниками (сообщать о любых ошибочных срабатываниях прямо с вкладки Недавние действия);

временные QR-коды для быстрого обмена контактами с окружающими людьми (так владельцы публичных псевдонимов могут сохранить анонимность);

поиск эмодзи по ключевым словам на iOS, ранее появившийся на Android;

страница Использование хранилища на Android переработана так, как это было сделано ранее на iOS образом — с детализацией использования места за каждым отдельным чатом и удалением определенных типов медиа (фото, видео, музыка и файлы) из отдельных чатов;

поддержка открытия Маячков в сторонних картографических приложениях на Android;

новые интерактивные (с поддержкой анимации) эмодзи и 10 дополнительных тематических пакетов эмодзи для Premium-пользователей.

Накануне Павел Дуров рассказал, что Telegram за пять месяцев собрал первый миллион подписчиков Premium.