Соцмережі та блогери стали основними джерелами новин для українців у 2022 році. Серед найпопулярніших – Притула, Гордон, Арестович

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) оприлюднило результати дослідження стосовно симпатій та довіри українців до месенджерів, соціальних мереж та провідних блогерів. Ознайомитися з докладними результатами дослідження можна за наступною адресою, а в цьому матеріалі наведемо лише найцікавіші висновки.

Як з’ясувалось, у буремному 2022 році українці значно збільшили споживання регіональних новин, а основним джерелом новин стали соціальні мережі. Їх використовують 74% українців. На другому місці за популярністю опинились сайти новин (42%), за якими впритул йде телебачення (36%).

При цьому українці частіше використовують соціальні мережі як джерела новин, ніж це було у попередні роки. Всі інші джерела новин, навпаки, рідше використовуються для отримання актуальної інформації про події. Зазначається, що повномасштабні військові дії кардинально змінили потребу в новинах серед респондентів – фактично виникла потреба перебувати у постійному інформаційному потоці. Контроль за новинами став одним із факторів відчуття безпеки.

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Найпопулярнішими сайтами для отримання новин, після новин онлайн-сервісів, є 1+1 / ТСН, УНІАН та Українська правда.

Найпопулярнішим телевізійним каналом як джерела новин українці назвали 1+1, а найпопулярнішою радіостанцією – Люкс FM.

До війни респонденти використовували, як правило, 1-2 джерела новин, але з початком воєнних дій вони змушені були використовувати від 3 до 5 джерел — не тільки для отримання повнішої картини, але й для перевірки новини на дезінформацію.

Глядачі телемарафону «Єдині новини» зазначають, що мають високий рівень довіри до новин, що в ньому надаються, а також схвально відгукуються щодо якості аналізу подій, оперативності та правдивості інформації.

Можна зазначити, що у 2022 році месенджер Telegram став основною соціальною платформою як для комунікації, так і для споживання новин, продемонструвавши значне зростання в обох категоріях. Соцмережа Facebook, навпаки, скоротила охоплення аудиторії та втратила позиції у споживанні новин. Viber також зменшив охоплення аудиторії, але залишився стабільним для споживання новин.

У соціальних мережах українці слідкують найчастіше за такими блогерами/лідерами думок, як Сергій Притула, Дмитро Гордон та Олексій Арестович.

Найпоширеніші канали новин у соціальних мережах виглядають наступним чином: