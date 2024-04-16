🤡Дуров дал интервью Такеру Карлсону, который теперь также имеет канал в Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров анонсировал новое интервью с Такером Карлсоном, тем самым американским пророссийским пропагандистом, который недавно делал интервью с Путиным для соцсети X (Twitter) Илона Маска. А еще раньше пропагандист, которого выгнали из Fox News, неоднократно заявлял, что геноцид в Буче — постановление, а в подрыве Каховской ГЭС обвинял Украину

«Как лидер политически нейтральной платформы, я несу ответственность за общение с журналистами, которые представляют различные политические взгляды. В феврале я записал 3-часовое интервью с журналистом либеральных взглядов. В тот же день я разговаривал с Такером Карлсоном, который известен своими консервативными взглядами. Таким образом я могу оставаться справедливым ко всем аудиториям и рассказать историю Telegram каждому». Павел Дуров, российский программист и основатель Telegram

Само интервью уже снято, причем именно в видеоформате (таких с Дуровым не было уже более 10 лет), и выйдет «очень скоро». Когда именно, ни разу «нерусский» (вотздесь объясняли) Павел Дуров не уточнил, а вместо этого прорекламировал официальный Telegram-канал Такера Карлсона, где должны анонсировать выход этого самого интервью. Сам канал был создан 7 марта и на него уже подписалось 25 тыс. пользователей/ботов.

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