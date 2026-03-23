Assassin's Creed Syndicate, чтобы не зевали на уроках: в сети завирусился самый креативный учитель истории

София Шадрина

Assasin's Creed на уроці історії / Dexerto

Использование видеоигр в обучении — не новость, но на этот раз история получила новый вирусный кейс. Учитель истории привлек внимание соцсетей после того, как показал, как использует Assassin’s Creed Syndicate для объяснения темы промышленной революции в Лондоне XIX века. Его подход вызвал оживленную дискуссию: от восхищения инновационностью до скепсиса относительно точности игр как учебного инструмента.


Видео с урока начало распространяться в соцсетях (в частности X и Reddit), где бразильский учитель демонстрирует ученикам игровые сцены из викторианского Лондона. В ролике он использует игровой мир, чтобы показать фабрики, дымовые трубы, плотную застройку и условия труда рабочих — все это является ключевыми элементами темы индустриализации.

«Я стараюсь сделать историю осязаемой. Когда ученики видят, как выглядел Лондон того времени, они начинают задавать больше вопросов», — объясняет педагог.

Вместо традиционной лекции или учебника, урок построен как визуальное путешествие по городу: ученики «переносятся» в XIX век, наблюдая за средой, которую воссоздали разработчики Ubisoft.

Ранее подобные кейсы уже появлялись с другими частями серии Assassin’s Creed, особенно после запуска режима Discovery Tour, созданного специально для образования.


Игра, выпущенная в 2015 году, переносит игрока в Лондон времен промышленной революции. Она известна детализированным воссозданием города: узкие улицы, фабрики, железные дороги, Темза с интенсивным движением — все это создает убедительную атмосферу эпохи.

Хотя Ubisoft и не позиционировала Syndicate как обучающий продукт, разработчики активно сотрудничали с историками во время создания игры. Это позволило воссоздать многие элементы городской жизни с относительной точностью, хотя сюжет и персонажи остаются художественным вымыслом.

«Это не учебник, но это хороший старт для разговора», — отмечает учитель.

Использование игр в обучении имеет как плюсы, так и риски. С одной стороны, Assassin’s Creed действительно известен своим вниманием к историческим деталям — архитектура, одежда, социальные контрасты. С другой — это все же художественный продукт, который может упрощать или изменять реальность ради геймплея.

Эксперты по образованию подчеркивают: такие материалы следует использовать как вспомогательный инструмент, а не основной источник знаний.

Флагман продуктивності для мобільних геймерів, який не можна пропустити у 2026 році: серія POCO X8
Швидкість на максимум: серія POCO X8 Pro в Алло

«Игра может показать контекст, но объяснение причин и последствий — это уже задача учителя», — подчеркивают преподаватели в обсуждениях под видео.

В частности, Syndicate демонстрирует тяжелые условия труда и детскую эксплуатацию, что соответствует историческим фактам, но не всегда передает полную сложность экономических и социальных процессов той эпохи.

Пользователи соцсетей в целом положительно отреагировали на подход:

«Я бы точно больше любил историю, если бы нам так преподавали», — пишет один из комментаторов.

«Это круто, но важно объяснять, где игра преувеличивает», — добавляет другой.

Некоторые учителя также присоединились к дискуссии, отмечая, что подобные методы могут повысить вовлеченность учеников, особенно тех, кто не воспринимает классический формат обучения.

Это не первый случай, когда серия Assassin’s Creed используется в образовании Ubisoft ранее выпустила специальные режимы Discovery Tour для игр о Древнем Египте и Греции — без боев и с акцентом на исследование.

Источники: X.com, Reddit.

Файно є
Йой, най буде!
Трясця!
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
