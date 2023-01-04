Душевая система Sprig от Kohler превратит ванную в SPA — насадку можно приобрести за $119, а многоразовая аромакапсула обойдется в $24

На выставке CES 2023 компания Kohler анонсировала новую ароматерапевтическую инфузионную систему для душа Sprig, состоящую из специального гаджета и аромакапсул.

Помогаем Как бойцы Херсонского направления выбирают дроны и как это можете сделать вы

В компании обещают, что система превратит ежедневный ритуал купания в поход в SPA: капсулы наполнят поток воды ароматами эвкалипта, ромашки и лаванды, а также полезными для кожи веществами — гиалуроновой кислотой или солями.

Kohler отмечает, что это безопасные для тела вещества и систему следует использовать «в течение нескольких минут».

Курс EMPLOYER BRANDING Вибудовуйте якісний і привабливий бренд роботодавця всього за один місяць. РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

В целом, гаджет можно прикрепить к любой душевой лейке, однако в держатель можно вставить только аромакапсулы Sprig. В дальнейшем их нужно покупать отдельно: за 6 одноразовых капсул придется отдать $21, а одна многоразовая капсула обойдется в $24 (предусмотрена для 8-кратного использования).

Цена самого гаджета начинается от $119 долларов, его можно приобрести в течение первого квартала 2023 года.

Kohler не единственная компания, которая считает, что душ с ароматерапией успешно пополнит ряды «технологий для оздоровления». В этом месяце стартап Hai запускает продукт под названием Fuse, который также можно прикрепить к любой душевой лейке и наполнить воду ароматами и витаминами. Стоимость такой насадки составляет $49 долларов и выйдет она 25 января. Вместо капсул в инфузионной душевой системе Hai используются таблетки (в составе бикарбонат натрия и лимонная кислота) с ароматами лаванды и мандарина. Их можно приобрести от $26 долларов за 16 штук.

Еще одна «интересная» разработка Kohler – умный унитаз Numi 2.0 за $11 500 со встроенным голосовым помощником Alexa, ультрафиолетовыми лампами для очищения, контролем температуры, положения и давления. Его чаша автоматически смывает грязь на стенках и осуществляет дезодорацию. В наличии сиденье с подогревом, осушитель воздуха, аварийный резервный смыв и автоматическая крышка. Все эти функции управляются с помощью портативного пульта дистанционного управления, а светодиодами и объемным звуком управляет программа Kohler Konnect.

Источник: The Verge