Умный унитаз Kohler Numi 2.0 за $11 500 с встроенным голосовым помощником Alexa и объемным звуком теперь доступен каждому

Вы когда-нибудь сидели на унитазе, размышляя о своих делах в уединении и думая: «Хотел бы я, чтобы Alexa была здесь со мной?» Возможно, именно такую ситуацию рисовали в воображении дизайнеры умного унитаза Kohler Numi 2.0 стоимостью $11 500, в который встроен голосовой помощник Amazon.

Kohler впервые продемонстрировала Numi 2.0 на выставке CES еще в 2019 году – с момента анонса в нем мало что изменилось. Здесь по-прежнему есть все необходимое, чтобы устроить вечеринку – Alexa, светодиодная подсветка, динамики объемного звука. Любые гости, которые придут к вам, сразу оценят вашу приверженность высоким технологиями. К сожалению, в унитаз не встроено предупреждение о том, что Alexa слушает все исходящие звуки, но не будет лишним учесть это при проектировании уборной.

Помимо чрезвычайно технологичной природы унитаза, он обладает множеством функций, которые можно ожидать от супердорогого умного устройства такого рода. Это многофункциональное биде, ультрафиолетовые лампы для очистки и контроль температуры, положения и давления. Его чаша автоматически смывает грязь на стенках, осуществляет дезодорацию. В наличии сиденье с подогревом, осушитель воздуха и аварийный резервный смыв для особо тяжелых случаев. Но самое главное – автоматическая крышка.

Все эти функции управляются с помощью портативного пульта дистанционного управления, а светодиодами и объемным звуком управляет приложение Kohler Konnect. Компания не упомянула о поддержке Matter – кроме взаимодействия с Alexa, вам придется проявить смекалку для совместной работы унитаза с другими системами умного дома. Унитаз уже доступен дистрибьюторам и окажется в распоряжении рядовых покупателей со дня на день.

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Не исключено, что в скором времени Amazon фигурально спустит голосовой помощник Alexa в унитаз:

Источник: The Verge