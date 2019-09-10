«Двумерный, с подсветкой и женским голосом»: Volkswagen представил новый логотип и стиль, глобальный ребрендинг завершится в середине 2020 года





Помимо электромобиля ID.3 компания Volkswagen представила обновленный логотип и дизайн бренда, который отображает наступление новой электрической эры для немецкого автопроизводителя.

Основы нового стиля заложили внутри компании, затем были подключены внешние агентства, весь процесс занял всего девять месяцев, при этом в проекте было задействовано 19 внутренних групп и 17 внешних агентств. Изменения затронут все подразделения компании, включая Volkswagen Passenger Cars и Volkswagen Commercial Vehicles.

Новый логотип «New Volkswagen» стал двумерным и минималистичным, его свели к основным классическим элементам, что позволило сохранить узнаваемость и сделать его более современным. Новый стиль позволит более гибко использовать логотип и другие фирменные элементы дизайна в интернете и цифровых приложениях.

Неотъемлемым его элементом станет подсветка (включая анимированную рамку), причем как на логотипах в магазинах и сервисах, так и на автомобилях. Также впервые логотип получит свое звуковое сопровождение, а основным голосом рекламных кампаний станет женский. В рекламных материалах основной фокус станут делать не на студийных фотографиях автомобилей, а на более реалистичные ситуации с участием людей.

Новый стиль начнут применять в Германии, затем в других странах Европы и Китае. Очередь Северной Америки и остального мира наступит в начале 2020 года, полный переход на новый дизайн должен быть завершен к середине 2020 года. Кампания по ребрендингу Volkswagen станет одной из самых крупных в мире, так как речь идет о 171 рынке в 154 странах, при этом на 10 тыс. точках дилеров и сервисов будет заменено порядка 70 тыс. логотипов.

Источник: Volkswagen