Дипфейк экс-министра Дмитрия Кулебы провел видеозвонок с сенатором США и задавал «провокационные вопросы»

Председатель Комитета по иностранным делам США, сенатор Бенджамин Кардин, попал на видеозвонок с фальшивым Дмитрием Кулебой. Неизвестные создали дипфейк бывшего министра иностранных дел Украины с помощью искусственного интеллекта.

В прошлый четверг офис сенатора получил электронное письмо, которое якобы прислал Дмитрий Кулеба с просьбой о видеоконференции. Во время разговора в Zoom собеседник выглядел и звучал как украинский дипломат.

Сенатор заподозрил обман, когда псевдо-Кулеба начал задавать провокационные вопросы о предстоящих выборах и требовать мнение по чувствительным вопросам внешней политики. В частности, собеседник интересовался поддержкой применения ракет дальнего радиуса действия на территории россии.

Кардин прервал разговор и сообщил об инциденте Государственному департаменту. Там подтвердили, что человек на видеосвязи не был настоящим Дмитрием Кулебой.

Технология дипфейка использует искусственный интеллект для создания реалистичных видео с вымышленными людьми. Ранее ее уже применяли для имитации публичных лиц, в частности в 2022 году появилось фейковое видео с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Случай с сенатором Кардином усилил опасения относительно возможных попыток иностранного вмешательства в США, которые состоятся в ноябре. Разведывательные службы США предупреждают, что россия, Иран и Китай могут использовать искусственный интеллект и дипфейки для влияния на избирательный процесс.

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Хотя организаторы инцидента неизвестны, вопросы о ракетных ударах по россии указывают на возможную причастность российских спецслужб к этой операции.

Служба безопасности Сената призвала законодателей быть бдительными.

«Эта попытка отличается технической сложностью и правдоподобностью. Вероятно, в ближайшие недели будут осуществлены другие подобные попытки», — говорится в сообщении.

Между тем, реагируя на растущую угрозу дипфейков, YouTube начал разработку новых инструментов защиты. Они должны предотвратить несанкционированное использование внешности и голоса художников и авторов контента на платформе.

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Источник: New York Times

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