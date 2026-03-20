В соцсетях появляются видео работы Gaming Copilot от Microsoft: больше вопросов, чем ответов

В соцсетях выкладывают видеозаписи работы ИИ-помощника Gaming Copilot от Microsoft, которые демонстрируют, как этот агент может помогать игрокам в играх. На первый взгляд, как утверждают пользователи, впечатления так себе.





Подобно другим крупным языковым моделям, таким как ChatGPT и Claude, Copilot разработан для ответов на запросы в приветливой манере, хотя его тон граничит с подобострастием. Это распространенная жалоба на большие языковые модели для широкой публики, поскольку эти инструменты критикуют за подкрепление предвзятости подтверждения и чрезмерную лесть.

Демонстрация Gaming Copilot, похоже, следует Эта тенденция генеративного ИИ, стремящегося угодить, а комментарии под публикацией свидетельствуют о том, что люди считают большую языковую модель раздражающей, когда она отвечает на запросы лестью вместо того, чтобы сразу переходить к сути.

«Вот как это звучит, когда просишь ИИ о помощи в Forza Horizon 5, Diablo 4 и Sea of Thieves», — говорится в записи в Х, которая демонстрирует видео с «возможностями» Gaming Copilot.

Пользователи в комментариях жалуются и добавляют:





«Единственный способ, при котором это сработает, — если во время его использования будет отключена разблокировка достижений».

Несмотря на чрезмерно лестные ответы и баги, Copilot демонстрирует определенный потенциал в том, чтобы помогать игрокам углубляться в детали игр — например, в настройке автомобиля в Forza Horizon 5 или в запросе советов по продвижению в Diablo 4. Остается увидеть, насколько эффективными будут эти советы и откуда будет поступать информация.

Но, реальная статистика раннего тестирования Gaming Copilot раскрывает неожиданную картину того, как игроки на самом деле использование инструмент: 30% взаимодействий — это запросы о помощи в играх, 25% — просмотр каталога и поиск новых игр в Game Pass, а целых 19% — просто непринужденные разговоры с ИИ ради развлечения. Иными словами, почти каждый пятый пользователь просто «болтает» с Copilot без всякой практической цели — цифра, которая удивила даже саму команду Microsoft.

Стоит отметить, что Gaming Copilot впервые появился как концепция еще в марте 2025 года, бета-тестирование на мобильных устройствах началось в мае 2025-го, а расширение на Game Bar для Windows PC состоялось в августе того же года. Первой игрой, в которую был интегрирован Copilot еще в 2024 году, стал Minecraft. То есть от первого эксперимента до анонса полноценного выхода на консолях прошло чуть больше двух лет — довольно быстро по меркам Microsoft.

Microsoft объявила во время своего выступления на GDC, что Copilot появится на консолях Xbox Series X|S позже в этом году. На данный момент он доступен в бета-версии для приложений Xbox на PC и мобильных устройствах, а также на устройствах ROG Xbox Ally.

«Microsoft будет продолжать внедрять его в больше сервисов, в которых играют игроки», — заявила Менеджер по продукту группы игрового ИИ-партнера Xbox Сонали Ядав.

Помимо игровой помощи, Microsoft также работает над следующим поколением «Highlight Reels» в рамках своих ИИ-функций — они будут автоматически записываться без необходимости выходить из игры и открывать отдельное приложение для редактирования. Эта функция пока доступна для участников Xbox Insiders на ROG Xbox Ally и для ограниченного количества игр.

На GDC для разработчиков игр также были раскрыты детали относительно консоли следующего поколения от Microsoft под кодовым названием Project Helix. Даты выхода пока нет, однако генеральный директор AMD предположил, что этот гибрид ПК и консоли может выйти уже в 2027 году, тогда как некоторые аналитики прогнозируют запуск нового игрового оборудования в 2028 году.

Отдельной острой темой остается вопрос авторских прав. Gaming Copilot черпает ответы из интернета — из видеогайдов, статей и разборок, которые создают авторы контента, живущие с рекламы. Microsoft признает проблему и заявляет, что «исследует» возможности лицензирования такого контента, однако никаких конкретных сумм или механизмов выплат пока не объявлено. Критики отмечают, что красивые слова о «поддержке создателей» ничего не стоят без реальных договоров и денег.

Источник: GameSpot