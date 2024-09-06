YouTube начал разработку новых инструментов для защиты художников и авторов от несанкционированного использования их внешности и голоса.

Первый инструмент, который YouTube назвал «технологией идентификации синтетического пения», позволит артистам и создателям автоматически обнаруживать и управлять содержимым на платформе, где имитируется их голос с помощью генеративного ИИ. Эта технология станет частью системы Content ID — автоматизированной системы защиты интеллектуальной собственности YouTube. Компания планирует начать пилотное тестирование этого инструмента в следующем году.

YouTube продолжает выполнять свою обещание с ноября прошлого года. Тогда платформа пообещала позволить музыкальным лейблам удалять ИИ-копии голосов исполнителей. Быстрое развитие и доступность инструментов генеративного ИИ для создания музыки вызвали беспокойство среди артистов относительно их использования для плагиата и нарушения авторских прав. В начале этого года более 200 артистов, включая Билли Айлиш, Pearl Jam и Кэти Перри, в открытом письме назвали несанкционированное ИИ-генерированное копирование «нападением на человеческое творчество» и требовали большей ответственности в отношении его разработки для защиты заработка исполнителей.

Параллельно YouTube разрабатывает отдельный инструмент для обнаружения дипфейк-лиц создателей, актеров, музыкантов и спортсменов на платформе. Эта система все еще находится на стадии активной разработки, и YouTube пока не сообщил об ожидаемых сроках ее внедрения.

YouTube также обязуется бороться с теми, кто использует платформу для создания инструментов ИИ без разрешения.

«Мы четко заявили, что несанкционированный доступ к контенту создателей нарушает наши Условия пользования», — отметила платформа.

Это не помешало компаниям вроде OpenAI, Apple, Anthropic, Nvidia, Salesforce и Runway AI тренировать свои системы ИИ на тысячах загруженных видео с YouTube. Для защиты от такой деятельности YouTube будет блокировать доступ скраперов к платформе и инвестирует в системы обнаружения скрапинга Скрапинг (от английского слова «scraping» — скрести, соскребать) — это автоматизированный процесс сбора данных с веб-сайтов или других цифровых источников..

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Амджад Ханиф, вице-президент YouTube по продуктам для авторов, отметил:

«Мы считаем, что ИИ должен усиливать человеческую креативность, а не заменять ее. Мы стремимся сотрудничать с нашими партнерами, чтобы будущие достижения усиливали их голоса, и продолжим разрабатывать защитные механизмы для решения проблем и достижения общих целей».

YouTube также сообщает о разработке способов предоставления создателям большего выбора относительно того, как сторонние компании, работающие с ИИ, могут использовать их контент на платформе. Более подробная информация об этом будет обнародована позже в этом году.

Источник: TheVerge, Engadget

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