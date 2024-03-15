«Дыши» ─ вышел украинский трейлер экшена с Милой Йовович

Вскоре в украинский прокат выйдет экшен с элементами триллера «Дыши». В 2019 году он попал в «Черный список» сценариев года. Это подборка, которая ежегодно освещает лучшие сценарные работы года, которые не были экранизированы. Однако впоследствии фильм пошел в производство.

Фильм «Дыши» рассказывает о мире будущего, задыхающемся от нехватки кислорода. Человечество и большинство существ на Земле вымерли. Несколько уцелевших скрываются в бункерах, снабженных генератором воздуха. Такие укрытия становятся мишенью для всех. В этом бешеном, жестоком и проклятом мире обычная женщина борется за свою жизнь, чтобы ее дочь могла как можно дольше дышать ценным воздухом.

Режиссером фильма «Дыши» стал Стефон Бристол («Увидимся вчера»). Главные роли в картине исполнили актеры Мила Йовович (франшиза «Обитель зла», «Пятый элемент»), Сэм Уортингтон (дилогия «Аватар», «Терминатор: Да придёт спаситель»), Коммон («Джон Уик 2», «Отряд самоубийц») и другие.

Фильм «Дыши» выйдет в прокат в кинотеатрах Украины с 4 апреля 2024 года.

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