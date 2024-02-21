Новости Кино 21.02.2024 в 15:32 comment views icon

«Дюна: Часть вторая» — потенциал возвращения зрителей в кинотеатры и почти гарантированный кассовый успех благодаря бюджету $190 млн

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Юрій Орос

Автор новостей

«Дюна: Часть вторая» — потенциал возвращения зрителей в кинотеатры и почти гарантированный кассовый успех благодаря бюджету $190 млн

В 2023 году по Голливуду прокатились две забастовки, которые мешали звездам продвигать блокбастеры, поэтому кинокомпании Warner Bros. и Legendary Pictures решили отложить релиз фильма «Дюна: Часть вторая». Студии опасались, что без Тимоти Шаламе и Зендаи в промокампании, научно-фантастический сиквел не оправдает своего кассового потенциала в запланированную на ноябрь дату. Поэтому премьеру перенесли на 1 марта 2024 года (в Украине — 29 февраля).

Судя по предварительным продажам и хорошим оценкам критиков, «Дюна: Часть вторая» соберет не менее 60-80 млн долларов во время своего дебюта в США. Это будет первый фильм, собравший более 50 млн долларов после триллера «Пять ночей во Фредди», вышедшего на экраны в октябре прошлого года от студии Blumhouse, передаёт Variety. Некоторые считают, что продажи билетов на «Дюну 2» могут даже приблизиться к отметке в 90 млн долларов в первый уикенд, хотя фильму не обязательно достигать таких высот, чтобы считаться успешным.

Первый фильм с Шаламе, Оскаром Айзеком, Зендаей и Джейсоном Момоа в главных ролях собрал 41 млн долларов, с учетом одновременного показа на стриминге HBO Max. Он стоил 165 млн долларов, а в прокате собрал 402 млн, что стало одной из немногих финансовых побед гибридной стратегии студии в эпоху COVID. Сиквел стоил 190 млн долларов, так что аналитики считают, что он окупится, даже если повторит результаты оригинальной «Дюни».

За время, прошедшее с тех пор, как кинозрители впервые отправились на пустынную планету Арракис, Шаламе лишь закрепил свой звездный статус благодаря фантастическому мюзиклу Wonka от Warner, который пересек отметку в 600 млн долларов в мировом прокате, не в последнюю очередь благодаря актеру.

Потенциальный минус новой даты релиза? Зрительные залы в основном пустуют уже несколько недель, а то и месяцев, ведь больших блокбастеров не было уже давно. Это может быть проблемой, ведь эффективной рекламной тактикой является демонстрация трейлеров перед фильмом. Поскольку зрители не ходили в местные мультиплексы в январе или феврале, они не видели тизеров и трейлеров «Второй части». Конечно, студия интенсивно продвигает фильм в других местах, в частности, показывала рекламу в прайм-тайм во время недавних игр НФЛ.

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