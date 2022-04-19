Джейсон Момоа претендует на главную роль в киноадаптации игры «Minecraft» с живыми актерами

Актер Джейсон Момоа вскоре может присоединиться к касту киноадаптации Minecraft от Warner Bros. Об этом сообщает Variety.

Звезда фильмов «Аквамен», «Дюна» и «Игра престолов» ведет переговоры о роли в проекте на основе популярной видеоигры, которая стала самой продаваемой игрой всех времен. С момента выхода в 2011 году было продано более 238 миллионов копий.

Кресло режиссера займет Джаред Хесс, снявший «Наполеон Динамит» и «Начо Либре». Продюсерами стали Мэри Пэрент и Рой Ли, уже работавшие с Момоа на «Дюне», а Джон Берг, Кейл Бойтер и Джон Спэйтс – исполнительными продюсерами. Контролировать процесс от шведского разработчика Mojang Studios будут Лидия Винтерс и Ву Буи.

Фильм по Minecraft с живыми актерами мечтали снять уже много лет: в 2014 году Warner Bros. разрабатывали идею с Шоном Леви и звездой «В Филадельфии всегда солнечно» Робом МакЭлхенни. В 2016 году даже была назначена дата выхода – 2019 год, но МакЭлхенни покинул проект и Warner Bros. отложила выпуск фильма. Затем премьеру запланировали на 4 марта 2022, но снова отложили из-за выхода другого потенциального хита студии «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном. На какой стадии производства находится проект сейчас — неизвестно, как и дата премьеры.

Игра Minecraft вышла в 2011 году и стала мировым хитом. В ней игроки могут создавать собственные трехмерные миры, используя блоки, добывая ресурсы и создавая предметы. В 2021 году насчитывалось почти 140 миллионов пользователей в месяц, и игра была перенесена на несколько игровых систем, получила дополнительные продукты и за эти годы получила множество наград. В 2014 году Microsoft приобрела Mojang Studios за $2,5 млрд.