Рецензия на фильм «Дюна» / Dune

«Дюна» (Dune) от режиссера Дени Вильнева – кинопремьера, которую нельзя игнорировать. Фильм стоит увидеть на огромном экране, а еще лучше в IMAX, чтобы прочувствовать величественно-мрачную атмосферу планеты Арракис, на территории которой происходят масштабные события, детализированные Вильневым с особой дотошностью. Экранизацию знаменитого романа Фрэнка Герберта дополняет саундтрек Ханса Циммера, который расставляет мощные звуковые акценты по всей ленте.

«Дюна» / Dune Жанр фантастика

Режиссер Дени Вильнев

В ролях Тимоти Шаламе (Пол Атрейдес), Оскар Айзек (герцог Лето Атрейдес), Ребекка Фергюсон (леди Джессика), Стеллан Скарсгард (барон Владимир Харконнен), Джош Бролин (Гурни Халлек), Джейсон Момоа (Дункан Айдахо), Зендея (Чани), Хавьер Бардем (Стилгар), Дейв Батиста (Глоссу Раббан), Стивен Маккинли Хендерсон (Суфир Хават), Шэрон Дункан-Брюстер (Кайнз), Шарлотта Рэмплинг (преподобная мать ордена Бене Гессерит) и др.

Студии Warner Bros., Legendary Entertainment, Villeneuve Films

Год выпуска 2021

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На самом деле в кино зрителей ждет «Дюна: Часть I». Дени Вильнев благоразумно разделил экранизацию романа на две половины, избежав ошибок предшественника – в 1984 году Дэвид Линч представил свою киноадаптацию книги, уместив ее в один полнометражный фильм. Лента была разгромлена критиками, которые не оценили ни общую концепцию, ни дуэль между актером Кайлом Маклахленом и музыкантом Стингом (более благосклонные отзывы получил сериал Frank Herbert’s Dune, выпущенный каналом Sci Fi Channel в 2000 году и получивший продолжение под названием Children of Dune).

Необходимо подчеркнуть, что «Дюна» Фрэнка Герберта – это объемное произведение, которое сложно адаптировать, охватив абсолютно все политические и религиозные контексты. Не менее тяжело отобразить тонкости устройства грандиозной вселенной, созданной писателем-фантастом. Однако Дени Вильнев (ранее срежиссировал фильмы Blade Runner 2049 и Arrival), будучи фанатом книги Герберта еще с подросткового возраста, заложил правильный фундамент для величественной и масштабной постановки. Нет никаких сомнений в том, что его экранизация достойна просмотра и похвалы.

Действия фильма происходят в далеком будущем. Герцог Лето Атрейдес (в исполнении Оскара Айзека) по приказу Императора становится правителем планеты Арракис. Это единственное место, где можно добыть самое ценное вещество во всей Вселенной – пряности. Они необходимы для межзвездных перелетов, к тому же пряности обладают уникальным свойством, меняющим сознание человека. До этого момента власть над Арракисом принадлежала роду Харконненов. Его возглавлял жестокий барон Владимир (Стеллан Скарсгард), не проявлявший милосердия к фременам – местному народу, адаптировавшемуся к жизни в песчаной пустыне. Пока герцог Лето пытается укрепить власть, наладить связь с фременами и противостоять заговору Харконненов, его сын Пол (Тимоти Шаламе) осознает, что для него на Арракисе есть особая миссия.

Роман Фрэнка Герберта наполнен своеобразной терминологией, которую писатель придумал специально для созданного им фантастического мира. Режиссер Дени Вильнев понимает, что аудитории, не читавшей книгу, будет очень сложно вникнуть в сюжет, изобилующий незнакомыми словами. Поэтому вступление и завязку он конструирует таким образом, чтобы зритель как можно скорее смог войти в курс дела. При этом слишком упрощенного и поверхностного материала все равно не будет, во время сеанса нужно вылавливать буквально каждую фразу. Вместе с тем Вильнев (лично участвовавший в написании сценария) ухитрился обрисовать и подчеркнуть важные моменты по ходу раскрытия сюжета намного раньше, чем это делает Герберт в своем произведении.

Уже сейчас можно предположить, что преданные поклонники романа Фрэнка Герберта будут недовольны изменениями в сюжете. Однако в этой ситуации важно понимать, что для экранизации массивной книги сокращения и некоторые подтасовки событий просто неизбежны. В фильме они не так уж значительны, к тому же некоторые упущенные нюансы могут всплыть в продолжении («Дюна: Часть II» будет снята, если первый фильм покажет хороший результат в мировом прокате). Что касается персонажей, то существенная трансформация случилась лишь с одним героем – роль эколога Кайнза, который в книге был мужчиной, исполнила актриса Шэрон Дункан-Брюстер.

Наряду с небольшими сокращениями Дени Вильнев повсюду ставит акценты на важные детали, которые непременно оценят зрители, читавшие книгу: это избыток воды на родной для Атрейдесов планете Каладан; это обычай фременов, демонстрирующий величайшее уважение; это отношение герцога Лето к его наложнице леди Джессике (в исполнении Ребекки Фергюсон), едва уловимое в его жестах; это тренировка навыка управления голосом; это статуэтка быка, отсылающая к смерти отца герцога; это две луны, освещающие Арракис ночью. На самом деле, таких тонкостей в ленте очень много, и вылавливать их на экране крайне интересно.

Фильм «Дюна» привлекает не только режиссерским видением, но также отношением к деталям со стороны художника-постановщика Патриса Верметта (ранее работал с Вильневым над картиной Arrival) и со стороны творческой команды, отвечающей за спецэффекты. В кадре продумано буквально все – оттенки планет Каладан и Арракис, дизайн костюмов и космолетов (подчеркивающий разницу между Атрейдесами и Харконненами), а также взгляд на отряд солдат элитной гвардии, устрашающий своим построением. Свою положительную роль играет и то, что песчаные дюны планеты Арракис снимали не в павильонах с зеленым фоном, а на территории настоящей пустыни в Иордании (которая прекрасно сочетается с песчаными CGI-червями).

Само собой, в ленте располагает и актерский состав, в котором есть Джейсон Момоа, Хавьер Бардем, Зендея, Дейв Батиста, Джош Бролин. Не у всех перечисленных артистов имеется большой запас экранного времени, однако даже нескольких сцен хватает для того, чтобы их персонажи хорошо запомнились. Больше всего мы наблюдаем за Тимоти Шаламе, который отлично вписался в образ наследника герцога, взрослеющего под тяжестью своего предназначения. Кстати, события книги начались, когда Полу Атрейдесу было 15 – на экране Шаламе выглядит примерно на этот возраст, хотя сам актер старше своего персонажа на 10 лет.

Большим упущением было бы не сказать ни слова о саундтреке «Дюны», который написал сам Ханс Циммер (ради этого проекта он отказался от работы над фильмом Tenet Кристофера Нолана). Музыка композитора буквально идет нога в ногу с сюжетом, ошарашивая громкими звуками и очаровывая напряженными мотивами. Циммеру даже удается использовать волынку, чтобы с ее помощью подчеркнуть тревожную опасность планеты, на которую прибывают главные герои. Также хочется отметить работу cаунд-дизайнеров – они творят чудеса, добавляя к экранизации мрачные звуки, от которых становится не по себе.

«Дюна» длится два с половиной часа, и это время пролетает на одном дыхании. Чтобы оценить весь масштаб экранизации, стоит сходить в IMAX (фильм был снят с помощью IMAX-камеры, оснащенной широкоформатными объективами). Новая экранизация романа Фрэнка Герберта бесспорно стоит того, чтобы ее увидели на большом экране. Это подтверждает Дени Вильнев, который в интервью журналу Total Film пошутил о том, что смотреть «Дюну» на телевизоре — «все равно что кататься на скоростном катере в вашей ванне».