Единственный разработчик, публично согласившийся тестировать VR-рекламу Facebook, пересмотрел планы после критики





Разработчик Resolution Games отказался от изначальных планов по тестовому показу VR-рекламы Facebook в своем шутере Blaston после массового недовольства со стороны фанатов, сообщает UploadVR.

16 июня Facebook объявила о начале тестирования рекламы в VR-шлемах Oculus, а шутер Blaston от Resolution Games и еще два неназванных приложения стали первыми участниками. Приложение Blaston само по себе платное — оно стоит 9,99 долларов. И новость о добавлении в него рекламы ожидаемо вызвала волну недовольства и негативных оценок. Теперь, после шквала негатива, студия развернулась на 180 градусов и полностью отказалась от тестирования рекламы в Blaston.

«Мы высоко ценим весь фидбэк и мысли по тестированию рекламы Oculus для Blaston и других игр, о котором было объявлено на прошлой неделе. Прозвучало несколько дельных предложений, и мы осознали, что Blaston — не самый подходящий вариант для тестирования рекламы этого типа. Поэтому мы больше не планируем внедрять этот тест в Blaston». Томми Палм генеральный директор Resolution Games

И хотя Resolution Games больше не планирует показывать рекламу в Blaston, она все еще может добавить ее в свои другие проекты — но это будут бесплатные приложения, а не платные.

«В качестве альтернативы мы рассматриваем возможность переноса этого небольшого временного теста в нашу бесплатную игру Bait! когда-нибудь в будущем. «Мы любим эту область так же сильно, как и самые заядлые игроки. Если реклама в виртуальной реальности станет неизбежной, как это произошло на других платформах, мы хотим убедиться, что, пока у нас есть возможность начать все сначала и сделать все правильно, поступаем именно так. Мы приветствуем любые ваши отзывы, чтобы можно было конструктивно обсудить этот вопрос и вместе найти лучший способ двигаться вперед». Томми Палм генеральный директор Resolution Games

Представитель Facebook в заявлении The Verge подтвердил, что Resolution изменила свое решение.

«Мы предлагаем различные инструменты и поддержку для разработчиков, чтобы они могли выбрать то, что лучше всего подходит для их бизнеса в долгосрочной перспективе, — и мы всегда поддерживаем их выбор. «В конечном итоге открытие новых источников дохода для разработчиков поспособствует появлению новых типов контента на платформе Oculus и созданию продуктов по приемлемым для потребителей ценам. Реклама в приложениях — лишь одна из новых возможностей, которые мы рассматриваем для достижения этих целей». из официального заявления Facebook

В Facebook не подтвердили, остались ли два других разработчика, чьи имена не были объявлены, в программе тестирования рекламы в VR-шлемах Oculus, или же тоже отказались от участия. Как бы там ни было, вопросов к планам компании Марка Цукерберга по привнесению рекламы на VR остается предостаточно, и смена планов Resolution Games только делает будущее инициативы еще туманнее