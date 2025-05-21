«Эффект Голлума»: как доктора наук разрушают карьеры начинающих ученых «территориальным поведением»

Среди ученых в последнее время получил распространение термин «эффект Голлума», характеризующий токсичное собственническое поведение и стремление монополизировать ресурсы и отдельные темы для исследований со стороны старших научных сотрудников.

Опрос, проведенный на эту тему учеными из Немецкого центра интегративных исследований биоразнообразия в Лейпциге демонстрирует, что большинство респондентов, которые были экологами, признали, что испытали на себе токсичное поведение старших научных исследователей и собственных руководителей.

В опросе приняли участие 563 ученых-эколога из 64 стран. По результатам, 44% респондентов заявили, что ощутили на себе «эффект Голлума» со стороны старших ученых, который проявлялся в отказе делиться данными или ресурсами для проведения исследований, а также сокрытии научных методик с целью предотвращения проведения аналогичных исследований. Из них 18% многократно испытывали его. Особенно «эффект Голлума» проявлялся по отношению к ученым, которые находятся в начале собственной карьеры.

При этом 46% респондентов отметили, что токсичное поведение демонстрировал ведущий ученый, а 35% — указали, что чувствовали «эффект Голлума» со стороны собственного научного руководителя.

Ведущие исследователи, члены групп, руководители и конкурирующие группы часто препятствовали планированию исследований, подготовке рукописей и проведению полевых исследований. В результате более двух третей респондентов заявили о проблемах в карьере, включая отказ от исследований, смену научных учреждений или уход из академии, либо же завершение научной деятельности. Не менее 20% респондентов признали, что ведут себя таким образом из-за чрезвычайно высокой конкуренции, страха уступить и ограниченности ресурсов.

Среди тех, кто испытал на себе «эффект Голлума», 54% респондентов заявили, что это произошло во время их обучения в докторантуре, 32% — во время обучения в магистратуре, 31% — были постдокторантами и 27% — студентами. Но независимые исследователи, старшие научные сотрудники и даже профессора также подверглись влиянию этого эффекта.

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Кроме этого исследователи отмечают распространенные случаи кражи научных идей или подрыва усилий по проведению определенных исследований. Других вытеснили из их собственных направлений исследований старшие ученые, которые монополизировали места исследования, образцы или темы. К тому же, немалое количество исследователей считают отдельные места отбора проб в рамках того или иного исследования собственными территориями и не позволяют другим ученым исследовать отдельные организмы или среды.

Ключевой причиной распространенного проявления «эффекта Голлума» среди ученых исследователи считают чрезвычайную конкуренцию в академической среде. Ограниченность финансирования исследований и ограниченные возможности для карьеры создали среду, которая существует по принципу «публикуйся или оставь это». На ученых осуществляется постоянное давление с целью обеспечения ресурсов, создания статей и собственного пространства в агрессивной и токсичной научной среде.

Подобные действия и присвоение, в конце концов, подрывают идеалы общей и открытой науки, подавляя различные точки зрения и генерацию знаний, тратя усилия на ненужное дублирование, замедляя темпы научного прогресса и потенциально задерживая критические прорывы. Для решения проблемы исследователи предлагают широкое обсуждение влияния и последствий от «эффекта Голлума». Также они поддерживают идею реформирования культуры в академической среде, продвигая практику открытой науки и подотчетности, а также оказание поддержки начинающим исследователям.

Результаты исследования опубликованы в журнале One Earth

Источник: Nature