«Неуверены в правдивости»: MIT отозвал статью о преимуществах ИИ в научных исследованиях

В Массачусетском технологическом институте (MIT) в США отказались от опубликованной в прошлом году, резонансной статьи о преимуществах использования искусственного интеллекта в научных работах.

В MIT в данный момент требуют удалить статью из публичного доступа и больше не публиковать ее. Речь идет об исследовании под названием «Искусственный интеллект, научные открытия и инновации».

В прошлом году эта статья привлекла широкое внимание к себе как со стороны ученых, так и СМИ. Ее автор Эйдан Тонер-Роджерс по результатам исследований утверждал, что ученые, которые использовали в своих работах ИИ, оказались более продуктивными, чем те ученые, которые не использовали.

В работе также утверждалось, что исследователи, которые сделали больше открытий, используя ИИ, тем не менее, остались недовольны результатами своих работ. Сомнения относительно полученных результатов в научной статье «Искусственный интеллект, научные открытия и инновации» первым выдвинул ученый и программист с опытом в материаловедении. Он обратился к профессорам MIT с вопросами относительно механизма работы ИИ и точной оценки того, насколько использованная модель подтолкнула развитие инноваций.

Его обращение было передано руководству MIT. После проведения проверки научного материала в институте заявили, что больше не уверены в надежности происхождения данных материала. Однако в MIT отказались раскрывать, в чем именно заключалась проблема, сославшись на законы о конфиденциальности студентов и собственную внутреннюю политику.

Но Эйдан Тонер-Роджерс, ответственный за статью, больше не работает в университете, и MIT выступил с требованием удалить статью с сайта препринтов arXiv. В институте также отозвали материал с рассмотрения в Quarterly Journal of Economics, куда она была отправлена для оценки и возможной публикации.

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В работе исследователи приходили к выводу, что ученые делают гораздо больше открытий, когда им помогает ИИ. Теперь есть сомнения относительно того, насколько это было обоснованным, и насколько много мы можем узнать из того, как внедрение ИИ влияет на людей, использующих эти инструменты.

Источник: WSJ; Gizmodo