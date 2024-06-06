Рада решила наказывать за написание научных работ с помощью ChatGPT

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект об академической добропорядочности — будут наказания за написание научных работ с помощью искусственного интеллекта и плагиат в научной деятельности.

Как сообщает Судебно-юридическая газета, лицам, которые имели плагиат в своих работах, могут предложить добровольно отказаться от присужденной ученой степени или ученого звания.

Для соискателей образования устанавливается, что каждое учебное задание должно быть выполнено самостоятельноКроме случаев, когда его выполнение предусматривает участие нескольких лиц или правилами выполнения соответствующих задач разрешено получение помощи от других лиц, использование вспомогательных материалов и средств, сети Интернет и т.д.

Определено, что лицо не может считаться автором академического произведения, если оно сформировано (сгенерировано) по запросу лица компьютерной программой в автоматическом режиме.

При использовании в академическом произведении частей, сгенерированных компьютерными программами, этот факт должен быть указан автором с указанием методики формирования или ссылкой на соответствующую компьютерную программу или ее описание.

Каждое учебное заведение, научное учреждение обязано иметь определенную своими внутренними актами систему обеспечения академической добропорядочности.

Что ждет нарушителей?