Экс-разработчик GTA 3, 4, Vice City и San Andreas создал блог со своими воспоминаниями. Rockstar «попросила» его прекратить

Оббе Вермей был техническим директором Rockstar North с 1995 по 2009 год, работая над Grand Theft Auto 3 и 4, Vice City и San Andreas. 11 ноября Вермей объявил, что начинает вести блог о своем «время в Rockstar North». Однако Rockstar попросила его отказаться от этой идеи.

Just started a blog about my time at Rockstar North.https://t.co/F23oAx17tr#GTA — Obbe Vermeij (@ObbeVermeij) November 11, 2023

Через 11 дней после анонса он написал:

Сегодня (22 ноября 2023 года) я получил письмо от R*North. Очевидно, некоторые из его важных персон (OG) огорчены моим блогом. Я действительно не думал, что кто-то будет против того, что я рассказываю об играх 20-летней давности, но я ошибался. В любом случае, этот блог не столь важен для меня, чтобы раздражать моих бывших коллег в Эдинбурге, поэтому я его закрываю. Я бы очень хотел, чтобы Rockstar сами рассказали о разработке трилогии, но не похоже, что это произойдет в ближайшее время. Может быть, я попробую еще раз через десяток-другой лет.

Его истории в этот промежуток времени — как смешные басни о разработчиках, так и действительно увлекательные детали, как то, что в GTA 3 короткий период времени был режим deathmatch. Сейчас львиная доля из них исчезла, именно из-за электронного письма от его бывших коллег.