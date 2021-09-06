



В полном соответствии с ранее полученной информацией на автовыставке IAA Mobility 2021 был продемонстрирован концепт электрического внедорожника Mercedes-Benz EQG. К сожалению, немецкие инженеры решили ограничиться только дизайном, практически ничего не рассказав о технической начинке электромобиля. В любом случае культовый внедорожник в электрическом воплощении выйдет на рынок уже в ближайшие годы.

Из того, что известно точно — Mercedes-Benz EQG получит четыре электродвигателя с раздельным управлением, которые обеспечат спортивную управляемость на скоростных трассах и максимальную проходимость на пересеченной местности. В последнем случае речь идет не только о полном приводе, но и об усиленной подвеске и даже коробке с подключаемым пониженным рядом передач. В серийной версии будет использоваться традиционная для Mercedes G-Class рама лестничного типа, в которую будет интегрирован батарейный блок.

К сожалению, мощность электродвигателей, емкость батареи и другие технические параметры Mercedes-Benz EQG пока неизвестны. Мы можем только предположить, что «кубик» позаимствует начинку у седана Mercedes-Benz EQS, включая батарею на 108 кВтч или 90 кВтч. Запас хода предсказать невозможно, так как во внедорожном режиме чистый километраж — далеко не главное, а на трассе у внедорожника будет много аэродинамических потерь из-за характерной кубической формы.

Если говорить о дизайне, то Mercedes-Benz EQG — это смесь Mercedes G-Class последнего поколения с электрическими акцентами в стиле семейства EQ. Из интересных особенностей стоит выделить обилие LED-подсветки по периметру, характерный светящийся «радиатор», верхний багажник с подсветкой и стилизованной буквой «G», ящик для зарядных кабелей на задней дверце и 22-дюймовые алюминиевые диски с эксклюзивным дизайном.

Отметим, что с момента выпуска первого поколения Mercedes G-Class (Geländewagen) в 1979 году было выпущено более 400,000 экземпляров этого брутального внедорожника.

Источник: Mercedes-Benz