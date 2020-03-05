Электрокроссовер Fisker Ocean за $29,9 тыс. получит мощность 300 л.с., батарею 80 кВтч и запас хода 500 км, серийное производство стартует в конце 2021 года [фото, видео]





Компания Fisker должна была привезти свой электрокроссовер Fisker Ocean на Женевский автосалон, но после отмены последнего решила показать первое видео новинки и рассказать дополнительные подробности о ее спецификациях.

Итак, габариты кроссовера составляют 4640x1930x1615 мм, объем багажника составляет 566 литров или 708 литров с извлеченной полкой. Базовая версия Fisker Ocean будет поставляться с 20-дюймовыми дисками, опционально можно будет заказать 22-дюймовые колеса. Только базовая модель будет моноприводной, все остальные версии получат полный привод. Стандартный полноприводный кроссовер получит мощность более 225 кВт (300 л.с.), а самая продвинутая «ultra-high-performance» версия сможет разгоняться до 100 км/ч менее чем за 3 секунды (ее мощность обещают анонсировать в 2021 году).

Водитель получит в свое распоряжение проекционный экран на лобовом стекле, 16-дюймовый сенсорный экран по центру консоли (под ним — два места для беспроводной зарядки смартфонов) и 9,8-дюймовый экран за рулем. Разработчики даже предусмотрели режим «Караоке» при котором на лобовое стекло будут проецироваться слова песни, так что во время путешествия можно будет бесить семью и распевать любимый хит не отрывая глаз от дороги. В режиме «Калифорния» можно будет одним нажатием кнопки опустить/убрать девять стекол, чтобы открыть салон свежему воздуху, превратив кроссовер практически в кабриолет.

Электрокроссовер Fisker Ocean оснастят зарядным разъемом CCS Type 2 Combo с поддержкой скоростных зарядок мощностью 150 кВт. Заряд от 15% до 80% емкости батареи (200 км запаса хода) на такой станции будет занимать всего 30 минут, при этом владелец получит определенное количество «бесплатных миль заряда» в качестве подарка (в США это будет сеть Electrify America). Емкость батареи составит «более 80 кВтч», а запас хода — до 480-500 км (300 миль). Точные данные по версиям EPA и WLTP будут объявлены в момент анонса в 2021 году.

Чтобы зарезервировать электрокроссовер Fisker Ocean, достаточно установить мобильное приложение Fisker FLEXEE и заплатить $250. Больше всего заказов на модель поступило из таких стран, как США, Канада, Норвегия, Дания, Германия, Нидерланды, Швейцария, Великобритания, Франция и Австрия.

Полная стоимость модели в США составит $37,499, с учетом федеральных налоговых льгот электромобиль обойдется американскому владельцу в $29,999. В Европе стоимость модели будет зависеть от налогов, льгот и других факторов каждой страны, конкретные цены объявят ближе к анонсу. Электромобиль также можно будет взять в лизинг, для этого достаточно заплатить стартовый взнос в $2,999 и затем платить $379 ежемесячно.

Серийное производство электрокроссовера Fisker Ocean стартует в четвертом квартале 2021 года, первые массовые поставки клиентам начнутся в начале 2022 года. В промежуток между 2022 и 2027 годом Хенрик Фискер планирует выпустить более 1 млн электромобилей трех моделей.

Источник: Fisker