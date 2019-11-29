Хенрик Фискер открыл предзаказы на электрокроссовер Fisker Ocean. Модель с батареей 80 кВтч и запасом хода 400-500 км можно будет купить в лизинг за $379/мес





Бизнесмен и глава одноименной компании Хенрик Фискер объявил о старте предзаказов на электрический кроссовер Fisker Ocean. Чтобы зарезервировать свой экземпляр модели, достаточно внести депозит в размере $250, при этом будущий владелец сможет приобрести данный электромобиль в лизинг всего за $379 в месяц (также потребуется первый взнос в размере $2,999). Ранее озвучивалась полная стоимость модели «менее $40,000».

Хенрик Фискер также рассказал, что все потенциальные клиенты, которые зарезервировали Fisker Ocean, уже в 2020 году получат возможность вживую увидеть данный электромобиль, а также изучить доступные опции. В 2021 году с помощью фирменного мобильного приложения можно будет зарезервировать время и провести тест-драйв.

Владельцы получат возможность вернуть электромобиль производителю практически в любое время, смогут оформлять страховку в один клик в приложении, а также не будут посещать сервисные центры — если Ocean потребует обслуживания, сотрудники Fisker самостоятельно заберут его для ремонта и затем вернут обратно.

Представители компании также подтвердили, что Fisker Ocean получит солнечную панель практически во всю длину крыши, которая обеспечит до 1000 миль бесплатного запаса хода в год. В отделке салона будут использоваться переработанные и «веганские» материалы, вроде нейлона из рыбацких сетей, пластика из бутылок, резины из старых шин и т.д.

Запас хода электромобиля от батареи емкостью 80 кВтч составит порядка 400-500 км (250-300 миль) в зависимости от стиля езды и дорожных условий. Серийное производство модели должно начаться в конце 2021 года, а первые поставки клиентам — в 2022 году.

Напомним, что в начале 2018 года Хенрик Фискер представил электрический суперкар Fisker Emotion с мощностью 780 л.с. (575 кВт), который разгоняется до 260 км/ч, набирая первые 100 км/ч менее, чем за 3 секунды. Емкость батарей составляет 140 кВтч, запас хода — 640 км. Серийное производство электромобилей Fisker EMotion должно стартовать в США до конца текущего года, продажи обещаны годом позже по стартовой цене от $130,000.

Источник: Electrek, Fisker