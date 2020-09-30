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Электрокроссовер Ford Mustang Mach-E подешевел еще до старта продаж — снижение цены достигает $3000

Электрокроссовер Ford Mustang Mach-E подешевел еще до старта продаж — снижение цены достигает $3000

Электрокроссовер Ford Mustang Mach-E подешевел еще до старта продаж — снижение цены достигает $3000


Ford решил снизить цены на электрокроссовер Mustang Mach-E еще до начала отгрузок первых автомобилей клиентам. Официальным уведомлением о снижении цен, адресованным дилерам, изначально поделился один из пользователей форума Mustang Mach-E, после чего представитель компании подтвердил изменения цены ресурсу Electrek, объяснив этот шаг стремлением «оставаться полностью конкурентоспособными». Иными словами, это не что иное, как магическая сила конкуренции.

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Ford представил Mustang Mach-E еще в конце прошлого года. Это первый электрический автомобиль Ford, который компания разработала с нуля, и это первый Mustang в кузове кроссовера. Из-за пандемии Ford пришлось отложить выход знаковой модели на рынок на пару месяцев — автомобили появятся у официальных дилеров Ford в Северной Америке в ближайшие пару недель.

Для удобства новые и старые цены мы свели в таблицу.

КомплектацияСтарая цена, долл.Новая цена, долл.Разница
Mustang Mach-E Select RWD$43 895$42 895$1 000
Mustang Mach-E Select AWD$46 595$45 595$1 000
Mustang Mach-E CA Route 1 RWD$51 800$49 800$2 000
Mustang Mach-E Premium RWD$50 000$47 000$3 000
Mustang Mach-E Premium AWD$52 700$49 700$3 000
Mustang Mach-E First Edition$59 300$58 300$1 000

Единственный вариант Mustang Mach-E, сохранивший прежнюю цену, — это топовая версия GT (от $60 500).

Все эти цены указаны без учета федеральной налоговой скидки в размере $7500, которая по-прежнему доступна покупателям электромобилей Ford. То есть, максимально доступный базовый Mustang Mach-E Select RWD в США обойдется в $35 395 с применением скидки. С такими ценами Mustang Mach-E вполне может составить достойную конкуренцию Tesla Model Y, цены на которой в США начинаются от $49 990 (без каких-либо скидок).

Электрокроссовер Ford Mustang Mach-E представлен официально: мощность до 465 л.с., батареи на 76/99 кВтч, запас хода до 600 км (WLTP), скоростная зарядка 150 кВт и пять версий от $44 тыс. и выше

Источник: Electrek

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