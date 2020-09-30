Электрокроссовер Ford Mustang Mach-E подешевел еще до старта продаж — снижение цены достигает $3000

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Ford решил снизить цены на электрокроссовер Mustang Mach-E еще до начала отгрузок первых автомобилей клиентам. Официальным уведомлением о снижении цен, адресованным дилерам, изначально поделился один из пользователей форума Mustang Mach-E, после чего представитель компании подтвердил изменения цены ресурсу Electrek, объяснив этот шаг стремлением «оставаться полностью конкурентоспособными». Иными словами, это не что иное, как магическая сила конкуренции.

Ford представил Mustang Mach-E еще в конце прошлого года. Это первый электрический автомобиль Ford, который компания разработала с нуля, и это первый Mustang в кузове кроссовера. Из-за пандемии Ford пришлось отложить выход знаковой модели на рынок на пару месяцев — автомобили появятся у официальных дилеров Ford в Северной Америке в ближайшие пару недель.

Для удобства новые и старые цены мы свели в таблицу.

Комплектация Старая цена, долл. Новая цена, долл. Разница Mustang Mach-E Select RWD $43 895 $42 895 $1 000 Mustang Mach-E Select AWD $46 595 $45 595 $1 000 Mustang Mach-E CA Route 1 RWD $51 800 $49 800 $2 000 Mustang Mach-E Premium RWD $50 000 $47 000 $3 000 Mustang Mach-E Premium AWD $52 700 $49 700 $3 000 Mustang Mach-E First Edition $59 300 $58 300 $1 000

Единственный вариант Mustang Mach-E, сохранивший прежнюю цену, — это топовая версия GT (от $60 500).

Все эти цены указаны без учета федеральной налоговой скидки в размере $7500, которая по-прежнему доступна покупателям электромобилей Ford. То есть, максимально доступный базовый Mustang Mach-E Select RWD в США обойдется в $35 395 с применением скидки. С такими ценами Mustang Mach-E вполне может составить достойную конкуренцию Tesla Model Y, цены на которой в США начинаются от $49 990 (без каких-либо скидок).

Источник: Electrek