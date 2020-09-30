Электрокроссовер Ford Mustang Mach-E подешевел еще до старта продаж — снижение цены достигает $3000
Ford решил снизить цены на электрокроссовер Mustang Mach-E еще до начала отгрузок первых автомобилей клиентам. Официальным уведомлением о снижении цен, адресованным дилерам, изначально поделился один из пользователей форума Mustang Mach-E, после чего представитель компании подтвердил изменения цены ресурсу Electrek, объяснив этот шаг стремлением «оставаться полностью конкурентоспособными». Иными словами, это не что иное, как магическая сила конкуренции.
Ford представил Mustang Mach-E еще в конце прошлого года. Это первый электрический автомобиль Ford, который компания разработала с нуля, и это первый Mustang в кузове кроссовера. Из-за пандемии Ford пришлось отложить выход знаковой модели на рынок на пару месяцев — автомобили появятся у официальных дилеров Ford в Северной Америке в ближайшие пару недель.
Для удобства новые и старые цены мы свели в таблицу.
|Комплектация
|Старая цена, долл.
|Новая цена, долл.
|Разница
|Mustang Mach-E Select RWD
|$43 895
|$42 895
|$1 000
|Mustang Mach-E Select AWD
|$46 595
|$45 595
|$1 000
|Mustang Mach-E CA Route 1 RWD
|$51 800
|$49 800
|$2 000
|Mustang Mach-E Premium RWD
|$50 000
|$47 000
|$3 000
|Mustang Mach-E Premium AWD
|$52 700
|$49 700
|$3 000
|Mustang Mach-E First Edition
|$59 300
|$58 300
|$1 000
Единственный вариант Mustang Mach-E, сохранивший прежнюю цену, — это топовая версия GT (от $60 500).
Все эти цены указаны без учета федеральной налоговой скидки в размере $7500, которая по-прежнему доступна покупателям электромобилей Ford. То есть, максимально доступный базовый Mustang Mach-E Select RWD в США обойдется в $35 395 с применением скидки. С такими ценами Mustang Mach-E вполне может составить достойную конкуренцию Tesla Model Y, цены на которой в США начинаются от $49 990 (без каких-либо скидок).
Электрокроссовер Ford Mustang Mach-E представлен официально: мощность до 465 л.с., батареи на 76/99 кВтч, запас хода до 600 км (WLTP), скоростная зарядка 150 кВт и пять версий от $44 тыс. и выше
Источник: Electrek