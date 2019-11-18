Электрокроссовер Ford Mustang Mach-E представлен официально: мощность до 465 л.с., батареи на 76/99 кВтч, запас хода до 600 км (WLTP), скоростная зарядка 150 кВт и пять версий от $44 тыс. и выше





Пятничная утечка характеристик с сайта Ford немного смазала впечатление от премьеры электрокроссовера Ford Mustang Mach-E, однако уточненные характеристики и полноценные фотографии и видео с мероприятия все же заслуживают отдельного внимания.

Итак, впервые за 55 лет американский автопроизводитель решил расширить семейство автомобилей Mustang, причем сделал это довольно радикально — использовав нетипичный формфактор (кроссовер) и платформу (электромобиль). Тем не менее создатели модели настаивают, что по духу новый Mustang Mach-E — самый настоящий Мустанг, который обладает теми же чертами характера, включая тягу к «свободе, прогрессу, мощи и бунту». Соответственно, его позиционируют как идеальный выбор для нового поколения владельцев Mustang.

Первые экземпляры поступят к заказчикам в конце 2020 года, при этом Ford Mustang Mach-E будет доступен со стандартной 75,7 кВтч (Standard Range, SR) или увеличенной 98,8 кВтч (Extended Range, ER) батареей, а также в заднеприводной (RWD) или полноприводной (AWD) версии. В версии с задним приводом и с увеличенной батареей электромобиль получит запас хода до 600 км (300+ миль) по измерительному циклу WLTP. При этом версия с увеличенной батареей и полным приводом получит мощность 337 л.с. (248 кВт) и крутящий момент 565 Нм.

Любителям скорости Ford предложит версию GT со временем разгона до 100 км/ч менее, чем за 5 секунд, мощностью 465 л.с. (342 кВт) и крутящим моментом 830 Нм. Водитель сможет выбрать один из трех режимов движения: Whisper («Шепот»), Engage («Вовлечение») и Unbridled («Необузданность»), каждый из которых предложит соответствующую динамику, поведение рулевого колеса, подсветку салона и вид цифровой панели.

В салоне установлен крупный 15,5-дюймовый сенсорный экран инфотейнмент системы Ford SYNC, а также более компактный экран перед водителем с основными параметрами движения. Обновление прошивки будет проходить «по воздуху» (OTA, over-the-air updates), благодаря наличию постоянного подключения к мобильной сети и облачным сервисам компании, водитель получит доступ к привычным для любого пользователя смартфонов функциям вроде навигации, музыки, звонков, сообщений, распознавания голосовых команд и т.д (поддерживаются системы Apple CarPlay, Android Auto и AppLink). Также смартфон выступает как ключ к автомобилю (Phone As A Key).

Использование электрической платформы позволило разместить багажник не только сзади, но и спереди — под капотом скрыто пространство объемом порядка 100 литров, чего достаточно для хранения ручной клади, а также спортивной одежды и аксессуаров. Задний багажник получил объем в 402 литра, при этом сложив задние сидения можно получить объем в 1420 литров, что превращет этот кроссовер в «минигрузовик» для перевозки солидного объема груза.

Ограниченная по количеству партия электрокроссоверов First Edition будет поставляться исключительно в версии с полным приводом и увеличенной батареей, с панорамной крышей, контрастным оформлением салона и в эксклюзивном цвете Grabber Blue Metallic.

Как мы уже упоминали, на выбор будут доступны две батареи емкостью 75,7 кВтч (Standard Range, SR) и 98,8 кВтч (Extended Range, ER). При этом первый модуль собран из 288 Li-ion элементов, а второй — из 376 элементов. Батарея интегрирована в пол между передней и задней осью, при этом модуль собран в усиленном водонепроницаемом корпусе, который рассчитан на поглощение энергии во время аварии без повреждения внутренностей. Батарея оснащена системой активного температурного контроля с помощью жидкости, которая будет охлаждать (в случае перегрева) или нагревать (в холодное время года) аккумуляторы для достижения оптимальной температуры эксплуатации.

По данным Ford, порядка 80% владельцев электромобилей заряжают их дома, поэтому компания предлагает сразу приобрести домашнюю зарядную станцию Ford Connected Wallbox, которая обеспечивает в пять раз более высокую мощность заряда, чем обычные сетевые розетки. За час заряда на такой станции электромобиль получит 62 км (38 миль) запаса хода, тогда как бытовая розетка в сочетании с комплектным кабелем Ford Home Charge Cable за час добавляет 14 км (9 миль) запаса хода (также в комплект поставки входит кабель для зарядки на публичных станциях Ford Public Charge Cable).

Модель поддерживает скоростную зарядку на мощности до 150 кВт, что позволяет ей «набрать» 93 км (57 миль) всего за 10 минут зарядки, при этом заряд от 10% до 80% займет порядка 38 минут. Владельцы электромобилей Ford Mustang Mach-E также получат удобный доступ к сети зарядных станций FordPass Charging Network, в которую входит 125 тысяч зарядных станций в 21 стране мира. Не стоит забывать, что Ford является одним из основателей сети IONITY, которая к концу 2020 года планирует разместить 400 скоростных зарядных станций в ключевых точках Европы.

Остается добавить, что Ford Mustang Mach-E уже можно предзаказать по следующей ссылке, выбрав необходимую версию и заплатив $500 взноса, там же можно изучить все подробности различных версий, включая: First Edition (от $59,900, конец 2020 года), Select (от $43,895, начало 2021 года), Premium (от $50,600, конец 2020 года), California RT.1 Edition (от $52,400, начало 2021 года) и GT (от $60,500, весна 2021 года). Стоимость приводится без учета налоговой скидки в размере $7,500 в США.

Источник: Ford