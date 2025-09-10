Электрокроссоверы Huawei Aito M5, M8 и M9 идут в Европу: автономность 705 км от €27500

На выставке IAA Mobility 2025 в Мюнхене Huawei представила три электрических кроссовера под брендом Aito. На стенде компании показали модели M5, M8 и M9. Они предлагают различные варианты силовых установок и конкурентные цены, что может серьезно изменить ситуацию на насыщенном европейском рынке электрокаров.

Бренд Aito создан в партнерстве Huawei с китайским автопроизводителем Seres, принадлежащим государству. Seres отвечает за производство машин, а Huawei обеспечивает их «мозгом» — от информационно-развлекательных системы на базе HarmonyOS до систем помощи водителю, электромоторов и сенсоров. В Китае продажами занимается сеть HIMA (Harmony Intelligent Mobility Alliance), которая позволяет Huawei продавать электромобили вместе с телефонами и ноутбуками в собственных магазинах.

Aito M5

Aito M5 — это базовый средне размерный кроссовер. Его длина составляет 4785 мм, ширина — 1930 мм, высота — 1625 мм, колесная база — 2880 мм. Дизайн минималистичный, с покатой крышей, а на крыше установлен LiDAR.

M5 имеет два варианта силовых установок. Электромобиль (BEV) имеет один мотор на задней оси мощностью 200 кВт (268 л.с.) в паре с батареей CATL емкостью 83 кВт-ч. Дальность хода по циклу CLTC составляет 602 км. Версия EREV (расширенный запас хода) включает 1,5-литровый бензиновый двигатель, который работает исключительно генератором, подзаряжая батарею емкостью 42 кВт-ч. Привод всегда электрический. Есть версия с задним приводом (200 кВт / 268 л.с.) и полноприводная версия мощностью 365 кВт (489 л.с.).

Салон Aito M5 оборудован 15,6-дюймовым центральным экраном, цифровой приборной панелью и двухспицевым рулем. На центральной консоли разместились две беспроводные зарядки и подстаканники.

В Китае цена M5 колеблется от 229800 до 249800 юаней (€27500-29890).

Aito M8

Следующая модель — Aito M8, большой семейный кроссовер, ставший бестселлером в Китае после запуска в апреле 2025 года. Его габариты составляют 5190×1999×1795 мм, колёсная база — 3105 мм.

Салон предлагает пять или шесть мест в трех рядах. Панель приборов технологична: 12,3-дюймовый дисплей перед водителем, 15,6-дюймовый центральный экран и 16-дюймовый экран для пассажира. К этому добавляется проекционный AR дисплей с размером 68 дюймов.

В этом случае также доступно два варианта силовых установок:

BEV: задний привод с электродвигателем мощностью 227 кВт (304 л.с.) или полный привод суммарной мощностью 387 кВт (519 л.с.).

EREV: двухмоторная система с полным приводом мощностью 392 кВт (526 л.с.).

Батареи — от 37 кВт-ч до 100 кВт-ч. Максимальная дальность хода составляет 705 км (по циклу CLTC).

Цены Aito M8 в Китае составляют от 359800 до 449800 юаней (€43060-53830).

Aito M9

Флагманская модель Aito M9 — это самый большой и роскошный кроссовер бренда: длина составляет 5230 мм, а колесная база — 3110 мм. Узнаваемые элементы дизайна проявляются в фарах в форме «наручных перчаток» и четырёх сенсорах LiDAR для систем помощи водителю. Салон повторяет концепцию M8. Он предлагает три экрана на передней панели, варианты на пять или шесть мест.

Эта модель тоже доступна в двух вариантах силовой установки:

BEV: двухмоторный полноприводный вариант общей мощностью 390 кВт (523 л.с.) с батареей емкостью 100 кВт-ч.

EREV: 1,5-литровый бензиновый мотор работает генератором, заряжая батарею емкостью 52 кВт-ч. Система полного привода с двумя электромоторами выдает 365 кВт (489 л.с.).

Цена Aito M9 в Китае составляет от 469800 до 569800 юаней (€56222-68190).

За первые семь месяцев 2025 года бренд Aito продал 70 025 авто. Это свидетельствует о высоком спросе на премиальные электрокары бренда. В Мюнхене интерес к новинкам был большой, и похоже, что европейским автопроизводителям стоит готовиться к серьезной конкуренции.

Источник: arenaev