Huawei официально представила распределённую операционную систему HarmonyOS





Сегодня во время проведения конференции Huawei Developer Conference компания Huawei официально представила свою новую операционную систему HarmonyOS. Ранее она фигурировала под названием HongMeng, оно и далее будет использоваться в Китае.

HarmonyOS представляет собой распределенную операционную систему на основе микроядра. Она предназначена для обеспечения единого взаимодействия с пользователем на всех устройствах и в любых сценариях. При её разработке учитывались возможность кроссплатформенного использования, высокие требования к обеспечению безопасности и высокая производительность.

Идея заключается в том, что операционная система имеет компактное микроядро, а дополнительные функции могут быть гибко расширены при помощи отдельных модулей. Это обеспечивает низкое потребление системных ресурсов и в то же время широкие функциональные возможности. По заявлениям компании, HarmonyOS может использоваться на широком перечне различных устройств — от смартфонов до интеллектуальных колонок, носимых устройств и автомобильных систем. Это позволит создавать общую экосистему на большом перечне устройств. Операционная система будет выпущена как платформа с открытым исходным кодом во всем мире, тем самым будет стимулироваться её широкое распространение.

A modularized #HarmonyOS can be nested to adapt flexibly to any device to create a seamless cross-device experience. Developed via the distributed capability kit, it builds the foundation of a shared developer ecosystem #HDC2019 pic.twitter.com/2TD9cgtdG8 — Huawei Mobile (@HuaweiMobile) August 9, 2019

Первоначально Huawei планирует выпустить HarmonyOS на «продуктах с умным экраном». Такие устройства должны появиться на рынке уже в конце этого года. Затем, на протяжении трёх последующих лет, компания намерена распространить ОС и на другие устройства, например носимые. Huawei прямо не говорит, что представляет собой «умный экран», но ожидается, что её дочерняя компания Honor выведет на рынок умные телевизоры на базе HarmonyOS. Первоначально в центре внимания новой операционной системы будет Китай, лишь через некоторое время Huawei планирует распространить её на другие рынки.

Генеральный директор потребительской бизнес-группы Huawei Ричард Ю отметил, что HarmonyOS «полностью отличается от Android и iOS» из-за своей способности масштабироваться на разных типах устройств.

«Вы можете разработать свои приложения один раз, а затем гибко развернуть их на разных устройствах», — отметил Ричард Ю.

Раньше было неясно, будет ли HarmonyOS операционной системой для смартфонов или для устройств интернета вещей. Теперь же стало понятно, что это будет универсальная ОС для обеих категорий устройств. Huawei пока не сообщает о каком-либо конкретном устройстве с новой операционной системой, но ожидается, что компания выпустит преемник смартфона Mate 20 Pro в четвёртом квартале этого года, и он может получить HarmonyOS.

Источник: The Verge