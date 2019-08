Huawei официально представила распределённую операционную систему HarmonyOS

Сегодня во время проведения конференции Huawei Developer Conference компания Huawei официально представила свою новую операционную систему HarmonyOS. Ранее она фигурировала под названием HongMeng, оно и далее будет использоваться в Китае.

HarmonyOS представляет собой распределенную операционную систему на основе микроядра. Она предназначена для обеспечения единого взаимодействия с пользователем на всех устройствах и в любых сценариях. При её разработке учитывались возможность кроссплатформенного использования, высокие требования к обеспечению безопасности и высокая производительность.

Идея заключается в том, что операционная система имеет компактное микроядро, а дополнительные функции могут быть гибко расширены при помощи отдельных модулей. Это обеспечивает низкое потребление системных ресурсов и в то же время широкие функциональные возможности. По заявлениям компании, HarmonyOS может использоваться на широком перечне различных устройств — от смартфонов до интеллектуальных колонок, носимых устройств и автомобильных систем. Это позволит создавать общую экосистему на большом перечне устройств. Операционная система будет выпущена как платформа с открытым исходным кодом во всем мире, тем самым будет стимулироваться её широкое распространение.

A modularized #HarmonyOS can be nested to adapt flexibly to any device to create a seamless cross-device experience. Developed via the distributed capability kit, it builds the foundation of a shared developer ecosystem #HDC2019 pic.twitter.com/2TD9cgtdG8

