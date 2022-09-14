Электромобиль Nissan Leaf теперь можно использовать для резервного энергоснабжения дома

Компания Nissan получила одобрение на использование в США своей первой двунаправленной системы зарядки для электромобиля Leaf. Зарядное устройство FE-15 от Fermata Energy может питать здания от аккумулятора электромобиля, заряжать его и отправлять накопленную энергию обратно в сеть. Оно является первой системой в своём роде, получившей сертификат UL 9741 для решений для двунаправленной зарядки.

Ещё в 2012 году Nissan обещала, что электромобиль сможет делиться накопленным зарядом энергии с домом владельца или сетью в часы пик или даже в чрезвычайных ситуациях. Эта технология широко известна как Vehicle-to-Grid (V2G), Vehicle-to-Home (V2H) и Vehicle-to-Load (V2L). Все эти решения можно использовать взаимозаменяемо для описания системы, которая преобразует электромобили в резервную электростанцию.

Благодаря новой системе владельцы Leaf могут «создавать дополнительную ценность за счет энергии, хранящейся в аккумуляторе автомобиля». Отмечается, что зарядное устройство может помочь снизить общую стоимость владения электромобилем, позволяя зданию получать от него энергию в часы пик. Кроме того, такой подход может помочь снизить нагрузку на энергосистему.

Все автомобили Nissan Leaf 2013 модельного года и новее одобрены для использования с двунаправленным зарядным устройством FE-15. При этом не меняются условия гарантии для батареи. Чтобы воспользоваться преимуществами двунаправленной зарядки, владельцам Leaf понадобится порт CHAdeMO для быстрой зарядки, который иногда не входит в стандартную комплектацию.

Отметим, некоторые другие автопроизводители также предлагают функцию двунаправленной зарядки. Например, для полностью электрического грузовика Ford F-150 Lightning доступна функция Intelligent Backup Power. В то же время Tesla стремится продавать отдельные устройства резервного питания PowerWall.

Источник: The Verge