Электромобиль Polestar 2 представлен официально: два двигателя мощностью 300 кВт, батарея на 78 кВтч, запас хода 500 км (WLTP) и ценник от 39,900 евро

Компания Polestar, которая является дочерним предприятием Volvo Car Group и Zhejiang Geely Holding, представила свой второй автомобиль Polestar 2. В отличие от гибридного первенца Polestar 1, модель Polestar 2 является чистокровным «батарейным» электромобилем и первой моделью бренда, рассчитанной на серийное производство.

Пятидверная модель выполнена в кузове типа «фастбэк» (в данном случае — седан с покатой крышей и миниатюрной крышкой багажника) и отличается тем же выразительно-угловатым дизайном, что и его предшественник. Polestar 2 построен на фирменной платформе Compact Modular Architecture platform (CMA) от Volvo Car Group.

Пара электродвигателей с мощностью 300 кВт (408 л.с.) и крутящим моментом 660 Нм обеспечивает полный привод и ускорение от 0 до 100 км/ч менее чем за 5 секунд. Интегрированная в пол батарея емкостью 78 кВтч (в Китае — 72 кВтч) состоит из 27 модулей, она рассчитана на запас хода 500 км (WLTP/NEDC) или 275 миль (EPA).

Инфотейнмент-система с 11-дюймовым сенсорным дисплеем построена на платформе Android, включая сервисы Google Assistant, Google Maps и другие приложения из Google Play Store. Управлять настройками и режимами электромобиля можно с помощью смартфона, используя его в режиме Phone-as-Key.

Приобрести Polestar 2 можно будет только с помощью онлайн-предзаказа, стартовый ценник составит 59,900 евро для Европы и $63,000 для США ($55,500 после льгот), спустя 12 месяцев после начала продаж электромобиль можно будет приобрести по цене от 39,900 евро. При этом сам производитель настаивает, что данная модель собирается конкурировать с Tesla Model 3, которая рано или поздно должна получить ценник $35,000.

Предзаказ на модель можно оставить уже сейчас, серийное производство стартует в начале 2020 года в Китае. Производитель подтвердил, что Polestar 2 будет официально доступен для покупки в США, Канаде, Китае, Германии, Бельгии, Швеции, Норвегии, Нидерландах и Великобритании (праворульная версия). Увидеть электромобиль «вживую» можно будет на Женевском автошоу в начале марта текущего года.

Источник: Polestar