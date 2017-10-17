Дочерняя компания Volvo представила свой первый автомобиль — карбоновое гибридное купе Polestar 1. На очереди электрические седан Polestar 2 и внедорожник Polestar 3

Компания Polestar, входящая в состав Volvo Car Group, представила сегодня свою первую модель Polestar 1, огласила планы по выпуску трех моделей и строительству фабрики в Китае.

Несмотря на то, что все следующие модели производителя будут чистыми электромобилями, двухдверное купе Polestar 1 с посадочной формулой 2+2 представляет собой подключаемый гибрид с суммарной мощностью 600 л.с. и крутящим моментом 1000 нм. Двухлитровый бензиновый двигатель приводит в движение передние, а пара электродвигателей — задние колеса.

При этом за счет электронного управления последними Polestar 1 получила систему контроля вектора тяги, перераспределяющую крутящий момент между колесами. От заряда батарей (без помощи ДВС) автомобиль может проехать до 150 км, что по словам производителя является рекордом среди всех гибридных автомобилей, присутствующих на рынке.

Модель Polestar 1 построена на платформе Scalable Platform Architecture (SPA) от Volvo, существенно измененной инженерами бренда под требования новинки. Корпус гибрида выполнен из карбона, что позволило снизить вес и увеличить жесткость на скручивание на 45%. Активная подвеска Continuously Controlled Electronic Suspension (CESi) построена на решении Öhlins, которая позволяет вручную или автоматически настраивать жесткость каждого аммортизатора, чтобы соответствовать стилю вождений и/или дорожным условиям.

Гибридное купе будут серийно производить на новом заводе в Чэнду (Китай), который обещают достроить к середине 2018 года. Сама модель Polestar 1 поступит в продажу в середине 2019 году, при этом прием предзаказов открыт с сегодняшнего дня.

Так же, как и в случае с кроссовером Volvo XC40, для гибрида Polestar будет предлагаться подписочный сервис с ежемесячной абонплатой, который позволит менять автомобиль на новый каждые 2-3 года, а также предоставит возможность брать напрокат без допонительных доплат другие автомобили из модельных линеек Volvo и Polestar.

После выхода гибридной модели Polestar 1 в середине 2019 года производитель собирается выпуститьсвой первый полноценный электромобиль среднего класса Polestar 2, который по формату и харакетристиками будет конкурировать с Tesla Model 3. Третьей моделью бренда станет более крупный внедорожный электромобиль Polestar 3.

Источник: Volvo