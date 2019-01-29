Электрокар Polestar 2 от Volvo станет первым «автомобилем на Android»
В стремлении создать электромобиль, не уступающий Tesla Model 3 в той же ценовой категории, компания Volvo тщательно готовит премьеру Polestar 2 — семейного четырехдверного седана (представлен на промо-изображении выше). Уже известно, что дальность пробега новинки составит 480 км, а разгонять ее будет электромотор мощностью 400 лошадиных сил. Однако уникальная фишка электромобиля, судя по всему, будет заключаться отнюдь не в технических характеристиках.
В начале января в СМИ прошел слух о том, что грядущий Polestar 2 может стать первым автомобилем на рынке с фирменной информационно-развлекательной системой на основе Android Automotive, и вчера Volvo подтвердила догадки, опубликовав демо-версию ее интерфейса (чтобы запустить «демку», по ссылке необходимо зайти с телефона или планшета).
Как можно заметить, бортовая операционная система электрокара будет выполнена в минималистском стиле и, судя по всему, получит не только стандартный набор встроенных сервисов Google, вроде заменяющего навигатор приложения Google Maps и Calendar, но и магазин Play Store. Это означает, что владельцы Polestar 2 смогут устанавливать приложения по своему усмотрению, хотя не факт, что не будет каких-то ограничений на этот счет.
Также в операционной системе будут представлены подпрограммы, позволяющие, к примеру, настроить рулевое управление, системы контроля устойчивости автомобиля и рекуперативного торможения.
Кроме того, по имеющейся информации, в Polestar 2 будет встроена особая «автомобильная» версия Google Assistant, умеющая посредством голосовых команд включать музыку, кондиционер, менять угол наклона кресла, автоматически прогревать стекла и двигатель, настраивать положение руля относительно водителя.
Вдобавок шведский автопроизводитель реализует функцию бесключевого доступа к электромобилю при помощи смартфона.
В Volvo обещают, что владельцы Polestar 2 смогут рассчитывать на регулярные обновления программного обеспечения «по воздуху».
Напоследок отметим, что дебют Polestar 2 состоится в ближайшие недели на Женевском автосалоне, а запуск производства намечен на конец года.
Источники: hightech.plus, New Atlas