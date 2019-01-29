Электрокар Polestar 2 от Volvo станет первым «автомобилем на Android»

В стремлении создать электромобиль, не уступающий Tesla Model 3 в той же ценовой категории, компания Volvo тщательно готовит премьеру Polestar 2 — семейного четырехдверного седана (представлен на промо-изображении выше). Уже известно, что дальность пробега новинки составит 480 км, а разгонять ее будет электромотор мощностью 400 лошадиных сил. Однако уникальная фишка электромобиля, судя по всему, будет заключаться отнюдь не в технических характеристиках.

В начале января в СМИ прошел слух о том, что грядущий Polestar 2 может стать первым автомобилем на рынке с фирменной информационно-развлекательной системой на основе Android Automotive, и вчера Volvo подтвердила догадки, опубликовав демо-версию ее интерфейса (чтобы запустить «демку», по ссылке необходимо зайти с телефона или планшета).

Как можно заметить, бортовая операционная система электрокара будет выполнена в минималистском стиле и, судя по всему, получит не только стандартный набор встроенных сервисов Google, вроде заменяющего навигатор приложения Google Maps и Calendar, но и магазин Play Store. Это означает, что владельцы Polestar 2 смогут устанавливать приложения по своему усмотрению, хотя не факт, что не будет каких-то ограничений на этот счет.