Электронное трудоустройство: Верховная Рада поддержала трудовые договоры онлайн

Принятый за основу 15 января законопроект предусматривает возможность заключать трудовые договоры онлайн с помощью цифровой подписи.

Целью «Проекта Закона о внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины относительно электронного документооборота при трудоустройстве» № 14141 является предоставление правовых условий заключения электронных трудовых договоров с усовершенствованной или квалифицированной электронной подписью, при котором не надо физически подавать удостоверение личности. Он изменяет четвертую часть статьи 24 Кодекса законов о труде Украины.

Законопроект предлагает при заключении трудового договора в виде электронного документа осуществлять идентификацию лиц электронной подписью. При этом стороны могут договориться о пересылке, создании или хранении данных лиц и документов относительно трудовых отношений, с их согласия и с соблюдением Законов Украины «Об электронных документах и электронном документообороте» и «Об электронной идентификации и электронных доверительных услугах».

«В связи с военной агрессией российской федерации против Украины миллионы граждан вынуждены работать дистанционно. Значительная часть экономически активного населения находится за пределами постоянного места жительства или за рубежом. Требование физического присутствия для представления паспорта при трудоустройстве создает препятствия для реализации конституционного права на труд», — говорится в пояснительной записке.

Пояснение отмечает, что принятие законопроекта не требует дополнительных расходов из государственного или местных бюджетов. Необходимая инфраструктура электронной идентификации и электронного документооборота уже работает в рамках сервиса «Дія».