"Дія" по ошибке открыла ФЛП на украинку, с нее требуют ₴45 000 налогов — решение суда

Украинка судится с Минцифры из-за ФЛП, который «Дія» зарегистрировала якобы без ее ведома — в начале декабря Черкасский окружной суд открыл производство и сейчас требует объяснений от министерства, сообщает УНН.

По словам истицы, она не регистрировала себя как физическое лицо-предприниматель через приложение «Дія», а об обновлении статуса узнала уже из письма от налоговой. Там требовали погашения долгов в размере 45 000 грн: 38 000 грн единого налога и 7 200 грн военного сбора (это подтверждает отдельный иск от налоговиков).

Женщина говорит, что до этого никаких уведомлений, звонков или писем не получала, и требует признать регистрацию ФЛП незаконной — с отменой записи в Едином государственном реестре от 14 марта 2023 года.

В постановлении от 1 декабря 2025 года суд принял исковое заявление к рассмотрению и обязал Минцифры и ГП «Дія» в течение 15 дней подать отзыв с доказательствами, подтверждающими возражения и предоставить детали регистрации ФЛП. В случае отсутствия ответа, спор завершится признанием иска.

Отмечается, что дело будет рассматриваться в упрощенном порядке, без вызова сторон.